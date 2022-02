Habló el joven acusado de abusar de dos chicas

Emiliano Nicolás Trejo, el hombre acusado de abusar de dos chicas en esta ciudad, solicitó el derecho a réplica y tuvo la posibilidad de hacer su descargo en LA BRÚJULA 24. Trejo se proclamó ajeno a las graves acusaciones que recayeron en su contra.

“No pasó lo que están diciendo. Las víctimas no podían caminar por la vía pública por la borrachera que tenían. Yo no tuve nada que ver. Simplemente las acompañé unas cuadras junto con otro flaco que estaba con ellas; jamás las toqué. La gente que me conoce sabe que yo no soy así”, afirmó al programa “Nunca es tarde”.

“Yo ayudé a una de las personas desde el boliche Rossini hasta Martiniano Rodríguez y Alvarado. Las dejé ahí y me iba a mi domicilio. Vinieron unas personas y empezaron a agredirme cuando les dije que llamaran a una ambulancia”, agregó.

Trejo aseguró que le pidió a las chicas que dijeran que él no tenía nada que ver y que sólo las estaba acompañando.

En cuanto a los golpes que evidenciaban las denunciantes, sostuvo que las jóvenes se cayeron en la vereda y sufrieron hematomas.

“Yo me puse de acuerdo con las chicas para llevarlas hasta que llamaran a un remís. Como soy una persona generosa, no las abandoné en el estado en que estaban y hasta me ofrecí para pagarles el taxi”, explicó.

Trejo dijo que el contacto con una de las chicas fue en el interior del local nocturno de calle Mitre entre Rodríguez y 19 de Mayo.

“Ellas se deberían acordar de lo que pasó y declararlo de esa manera, a menos que la borrachera las impida acordarse de lo que pasó”, indicó.