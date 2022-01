Cómo pedir a Absa que lleve agua a los domicilios que tienen cortes o baja presión

La ola de calor que afecta a todo el país, y a Bahía Blanca con dureza, puso nuevamente en la agenda el tema del que se habla todos los veranos: la falta de agua.

A pesar de que ya se licitaron varias obras estratégicas que solucionarían este inconveniente, esto llevará varios años, por lo que Absa debió habilitar un teléfono en el que, mediante mensajes de WhatsApp, se puede solicitar que la empresa lleve agua a los domicilios sin servicio, o con muy baja presión.

“Está en marcha, desde el mes de octubre, el Plan de Contingencia para hacer frente a situaciones críticas como estas que se presentan estos días”, explica un comúnicado.

“Esto incluye la disposición de un número telefónico exclusivo, el 291-503 5580, con el trabajo de 12 camiones cisternas de 10 mil litros para la carga de reservas y uno de 30 mil para atender casos de grandes cisternas en barrios como el Comahue o Barrio Estomba. También la posibilidad de acercar bidones para lugares inaccesibles con los camiones”.

El horario de recepción de las solicitudes, vía Whasp App, tanto como el recorrido y reparto de los camiones es de 8 a 18 horas.

El comunicado también indica que, “en tanto, para los usuarios, que tienen servicio, venimos solicitando que restrinjan el uso del agua potables solo para cuestiones esenciales. No regar jardines, veredas o calles, no cambiar el agua de las piletas sino tratar de mantenerla con productos específicos. Todo esa agua que se utiliza para cuestiones no esenciales es la que falta en los sectores afectados: más altos, más alejados o con más densidad de población”.

“Recordamos que todos si bien todos los sistemas de captación, producción y distribución están funcionando al máximo de su capacidad, la demanda de agua se ha disparado resintiendo la operatoria”.