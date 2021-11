Federico Susbielles, referente del Frente de Todos en Bahía Blanca, hizo en LA BRÚJULA 24 un “llamado a la reflexión”, y pidió dejar de lado “el discurso del odio”.

La declaración del ex candidato a Intendente surge luego del megaoperativo llevado adelante esta mañana en el frente del local partidario ubicado en calle Lavalle al 300, lugar en el que un vecino vio un paquete sospechoso –en el nicho de gas– y las fuerzas especializadas procedieron a detonarlo de manera controlada.

Primero, Susbielles remarcó que “lamentablemente no me sorprende, estamos viviendo en un clima de violencia verbal y política general”, y lamentó que no se haya esclarecido el atentado ocurrido meses atrás en la sede de La Cámpora. “Los avances de la Justicia fueron prácticamente nulos”.

“Además, seis meses después se conoce sobre este hecho contra Olga Curipan con la aparición de un panfleto de un grupo comando que se lo atribuye, me parece lamentable. Tenemos amenazas de bomba continuas en diversos ámbitos de la ciudad. Ojalá la justicia actúe con premura y no nos acostumbremos a este clima de época que pareciera imperar porque Bahía es una ciudad distinta, en la que siempre hubo diálogo”, indicó.

En esa misma línea, aseguró que “este tipo de situaciones no resueltas van barriendo la basura debajo de la alfombra y creo que hay que darle un corte a este tema”.

Respecto de lo ocurrido esta mañana en el local céntrico del FdT, contó que “no me lo informaron a mí, yo me entero por los medios y porque supe que estaba la Brigada de Explosivos trabajando, al igual que el resto de la comunidad”.

“No solamente no está esclarecido lo que pasó en La Cámpora sino que el fiscal, cuatro meses después, comunica que hay un mail para la gente que quiera aportar un dato. Y a los seis meses nos dicen que esperan la comunicación del FBI. Lamentablemente las cámaras municipales no funcionan, con lo cual esclarecer este tipo de situaciones como la de esta madrugada sabemos que es de muy difícil cumplimiento”, sintetizó.

“Yo nuevamente quiero llamar a la reflexión, hay que salir de esta espiral del discurso del odio y la segregación. Bahía es una ciudad distinta, con un disenso pero con clima de armonía”, reiteró.