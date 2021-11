Detonan un paquete sospechoso en la entrada de un local del Frente de Todos

Momentos de máxima tensión se vivieron esta mañana en el local del Frente de Todos ubicado en calle Lavalle al 300.

Según pudo indagar la redacción de La Brújula 24, un ocasional transeúnte llamó al 911, pasadas las 4, para alertar que había visto un artefacto sospechoso en el nicho de gas. Supuso que podría tratarse de algún elemento de tipo explosivo.

Eso derivó en un importante operativo policial y de agentes de Tránsito Urbano, que cortaron la calzada en las inmediaciones, mientras trabajaba la Brigada de Explosivos y los bomberos.

Al no poder certificarse el origen del mismo, se procedió a detonarlo de forma controlada.

Cabe recordar que el pasado 25 de mayo, la sede de la agrupación La Cámpora situada en calles Donado y Beruti fue escenario de un ataque por el cual aún no hubo mayores avances judiciales.

“La Justicia no sólo no encontró a los autores intelectuales ni materiales del hecho, sino que tampoco produjo ningún avance significativo en la causa. Seguimos exigiendo que den curso con urgencia a la investigación, para que este delito de extrema gravedad no quede impune”, habían expresado el mes pasado desde la agrupación La Cámpora.