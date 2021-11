La columna de la Ubfal: lo que dejó la nota de “la China” con Fantino

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, desmenuzó todas las novedades del mundo de la farándula, en el día después de una noche donde Masterchef Celebrity 3 volvió a liderar los índices de televidentes, con un promedio que se ubicó en el orden de los 17,5 puntos, dejando muy lejos al segundo que fue Por el Mundo que apenas superó los 11.

A continuación, una síntesis de su columna dentro del programa “Vive Cada Día”

“Trabajó y trabajó Alejandro Fantino para poder sacarle declaraciones sobre el Wandagate a China Suárez en su reportaje exclusivo y a solas, para la plataforma Star Plus, en la que la actriz fue protagonista de Terapia alternativa junto a su ex pareja y padre de dos de sus hijos, Benjamín Vicuña, quien justamente en este lunes cumplió 43 años y los celebró en su país, Chile, donde presentó su perfume. Muy tranquila y relajada, la actriz habló sobre sus padres, sus hijos, de los adora el bochinche y por los que mataría. La actriz no esquivó ninguna respuesta, pero siempre a su estilo. Al hablar de su personalidad, se consideró una mujer enamoradiza, y sobre la situación que vivió a partir del posteo de Instagram en el que Wanda Icardi la involucró en la infidelidad de su marido dijo que no la pasó bien, aunque no tan mal como muchos pensaron. Incluso hasta reconoció que recibía mensajes en el que le daban el pésame”.

Llevan 20 años juntos y en este lunes celebraron el nacimiento de su cuarto hijo, Faustino. Sebastián Estevanez e Ivana Saccani son papás de Francesca, Benicio y Valentino y ahora de este sagitariano que se suma a la familia. Fue este domingo que Ivana subió este post donde decía que tenía muchas ganas de conocer a su hijo, de quien eligieron su nombre por la figura de Sarmiento y el bebé no se hizo esperar. Nació en la noche de este lunes 29 de noviembre.

“Después de anunciarla durante varias semanas, el lunes que viene a las 15.45 estará debutando por la pantalla de eltrece, Eugenia Tobal con “Hogar dulce hogar” producida por Laflia, la productora de Marcelo Tinelli. Inicialmente tentaron para conducir este reality a Eleonora Wexler, quien no aceptó, se habló de Andrea Politti, pero está haciendo teatro con Diganlo con mímica y no podía grabar de noche en este local que de día atiende al público y finalmente Eugenia Tobal fue la elegida para quedar al frente de este programa diario en las tardes de eltrece. Entre los jurados del reality estará Octavio Borro, ex Jugate Conmigo, quien se dedica ahora a la carpintería. Octavio se conoció con Julieta Fazzari en “Grande Pa!”, se casaron y hoy tienen dos hijos”.