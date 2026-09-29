MasterChef Celebrity arrasa con el rating en su debut: los números del reality de Wanda

La pantalla de Telefe recuperó el pulso fuerte del encendido televisivo. Pasadas las 22:15, la nueva edición de MasterChef Celebrity hizo su esperado desembarco en la pantalla chica con una imponente gala de presentación que reunió a los 24 famosos en competencia y formalizó el debut del renovado jurado.

El resultado en los números fue contundente: el reality de cocina se impuso con absoluta comodidad y dejó atrás las pálidas que arrastraba el canal en esa franja.

Cómo le fue en el rating al debut de MasterChef Celebrity

El ciclo conducido por Wanda Nara comenzó a traccionar audiencia desde el primer minuto y escaló rápidamente en las mediciones. Durante su emisión, el programa alcanzó picos de casi 15 puntos de rating, una cifra más que celebrada por la señal de Martínez.

En la vereda de enfrente, la competencia directa de eltrece sufrió el impacto del tanque gastronómico y quedó relegada, registrando menos de 5 puntos de audiencia y estirando una brecha indescontable en el prime time.

El gran desempeño de MasterChef Celebrity funciona como un bálsamo y un punto de inflexión para la programación nocturna del canal, que venía golpeada en las últimas semanas.

Por un lado, el ciclo logró dar vuelta la página tras el flojo paso de la reciente edición de Gran Hermano, que había cerrado su ciclo con marcas inusualmente bajas para el formato.

Por el otro, el programa logró capitalizar y potenciar la pantalla en tiempo récord: el envío que lo precedía en la grilla, Popstar, le había dejado un piso ajustado de 6 puntos de rating y perdiendo en el mano a mano contra la competencia.

Con delantales repartidos, risas, tensiones y un jurado que promete exigencia al máximo, el reality culinario demostró que mantiene intacto su imán con el público y se encamina a dominar con comodidad las noches de la televisión argentina.

Fuente: Minuto Uno