La columna de la Ubfal: Moria, cerca de confirmar su llegada a Canal 9

“Siempre vigente, Moria Casan está en negociaciones para sumarse a la pantalla de Canal 9. La productora de Fuego Amigo, el programa que termina a las 23 horas en esa emisora, tuvo la derecha para proponer otro formato y pensó en la actriz y conductora para una tira diaria. La realidad es que Moria ya tenía previamente arreglado su viaje a Las Vegas, que se verá la semana que viene por Telefe junto a Marley Por el Mundo, porque estaba esperando que finalice la temporada teatral de Brujas, adonde volverá en enero, siempre al Multitabaris. Ya hubo varias reuniones con miras a concretar el proyecto de Canal 9, pero todavía no está cerrada la decisión sobre el estilo de programa que animaría Moria, quien siempre busca sorprender con un estilo propio e irreverente. Además de Brujas, Moria hará teatro dirigida por José María Muscari en Julio César, basado en la obra de Shakespeare, para el cine y teatro El Plata de Mataderos, que se sumará al Complejo Oficial del San Martín, para lo cual empezará a ensayar en febrero con fecha de debut en abril. Moria dejó la televisión en el 2020 cuando comenzada la pandemia conducía su ciclo Incorrectas y por decisión personal consideró que no era para ella hacer el programa sin presencialidad. Hasta entonces venía con buena repercusión en las tardes de América”.

Muy sincera, Susana Gimenez habló de su nieta Lucía, que quiere que deje su casa de Venetian Islands y se alquile un departamento para alojarse en Miami. Muy divertida, la acusó de quemar la pava francesa mientras estaba con su amiga por dejarla sobre el gas que ahí calienta en un minuto y haberse ido sin sacarla. Además, le dijo que no sacaba la valija, no cuelga la ropa y que como es maniática pasó la aspiradora. Viajando en un super auto con piloto automático con Marley en Por el mundo, Susana vio un departamento en alquiler y deslizó que le piden 4000 dólares por mes para que se mude la nieta. Lucía está en Miami abriendo un local de la marca de su tía en el barrio cool de Wynwood. Con humor, la diva dijo que su nieta se vino, le puso una boutique para que sea la única de la familia que trabaja, aparte de ella”.

“Bizzarap es el productor musical referente de la escena hispanohablante y lo demostró, una vez más, en un encuentro internacional con el presentador del programa The Late Night Show, James Corden, en el evento Converge The Power Of Reinvention de la empresa digital Globant, para hablar del recorrido musical que lo llevó a ser el artista en español más importante del momento, acumulando más de 3.300 millones de views en Youtube, 3000 millones de streams y 4 nominaciones a los Latin Grammy 2021. La estrella británica presentó al productor argentino con todas las pompas en el evento que reunió a figuras claves del nuevo panorama digital para discutir sobre el impacto de la tecnología en la humanidad y analizar nuevas tendencias. Y mencionó que Bizzarap tiene la plataforma de habla hispana más grande del mundo, con más de 3 mil millones de visitas, colaborando con artistas internacionales en el estudio de su casa, siendo nominado recientemente en cuatro categorías para los Premios Latin Grammy 2021, incluyendo ‘Productor del Año’”.