“A Zaffaroni lo metería preso, le pudrió la cabeza a miles de argentinos”

José Luis Espert, candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por Avanza Libertad, y Guillermo Castello, de la Sexta Sección, hablaron esta mañana con el periodista Germ´án Sasso.

El primero en tomar la palabra –telefónicamente– fue Espert, quien en relación a la creciente inseguridad señaló que “hay una tergiversación total de valores, la gente paga impuestos para que el Estado le de algo, como puede ser educación básica, salud, diplomacia y seguridad. Sin embargo, cuando el otro día la gente fue a reclamar seguridad recibió palos y gases. Yo no puedo creer la subversión de valores que hay. Al delincuente es cárcel o bala, las rejas son para los ellos y no para la gente que vive aterrada, que tiene miedo de no volver de trabajar”.

“No es mano dura, es poner las cosas en su lugar. Con los terroristas que están el sur, supuestos mapuches que usan esa bandera para sembrar terror. Para esos tipos hay que poner estado de sitio perimetral e ir a buscarlos, y si no se entregan rápido, bala directamente. Nosotros estamos consustanciados con esto, la seguridad es para el vecino y la bala para el delincuente”, reiteró.

En ese mismo sentido, se expresó enfáticamente en contra de la figura de el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. “Debería esconderse por la vergüenza, por la ignominia que es para los argentinos. Pudrió la cabeza de miles, ha transformado la escuela de policía por poco en un jardín de infantes, y validó esta teoría de que el inocente se encuentre tras las rejas en su casa”.

“Si estuviera en mis manos lo metería preso o no volvería a ocupar un cargo en su vida. Es el autor intelectual y el kirchnerismo el material de centenares de crímenes que han ocurrido en la Argentina, es nefasto. El único mandato que tenemos nosotros es legislar para solucionar los problemas concretos de la gente, uno de esos es la seguridad y desde cada uno de nuestros lugares vamos a apuntar a eso”, añadió el economista. Y agregó que “yo propuse la baja de imputabilidad en los debates presidenciales, aunque costara votos, como mínimo hasta los 14 y no se si 12, delito de adulto pena de adulto”.

Foto de Archivo.

Consultado respecto del día después de las elecciones, afirmó que “es adivinar un poco y no me gusta, aunque lo que tengo en claro es que el horno no está para bollos, el Gobierno no puede desaparecer como hizo después de las PASO. No puede volver a ocurrir eso porque va a provocar mucho sinsabor en la sociedad y los mercados lo van a leer muy mal. La otra cosa en la que no puede dudar el Gobierno es en encaminar un acuerdo con el FMI. La totalidad de la deuda vence en los próximos dos años, y el equivalente al 100% de las reservas brutas del Central hoy se las lleva el fondo en ese tiempo. Un default al Fondo significa quedar afuera del planeta, entonces yo le planteo al gobierno que no dude en acordar con el fondo”.

Dólar. “La economía tiene que ver con el comportamiento de las personas, con las expectativas, por lo tanto a los que frotan la lámpara les envidio esa capacidad. Yo soy economista profesional, creo que el dólar va a seguir subiendo un poco, al menos hasta que el Gobierno no establezca lo que quiere hacer. Pero que vienen dos años muy duros no tengo dudas. El domingo la gente debería votar por afuera de la grieta porque somos la auténtica oposición al kirchnerismo y tenemos una propuesta sobre lo que tiene que hacer la Argentina para cortar con la decadencia”.

En el estudio de La Brújula 24, Guillermo Castello, aseveró que “yo voy a replicar en el Congreso de la Provincia esas ideas, como ya lo hice cuando tuve el mandato. José Luis va a reformar las leyes penales, nosotros vamos a tratar de modificar el Código de Procedimiento, hay muchas cosas para hacer, construir cárceles, restringir las múltiples libertades que tienen los delincuentes, las excarcelaciones, los recursos de apelación”.

“Acá hasta que no hay sentencia firme, los delincuentes siguen apelando y apelando y mientras tanto muchos de ellos no están en la ´cárcel. Hay que llevarlo a una sola, como pasa en el resto del mundo. Después hay que vigilar a los jueces, se puede ir a un juicio oral y ver cómo trabajan, lo he hecho. Hay muchos que están fallando en favor de los delincuentes, otorgan alegremente la libertad condicional cuando no es su obligación”, apuntó.

Y añadió: “Creemos que hemos ganado la batalla de las ideas. Todos los partidos políticos discuten el tamaño del Estado, si se bajan los impuestos. Les hemos marcado la agenda. Respecto del freno que supuestamente Cambiemos le va a poner a los K es una puesta en escena porque le aprobaron todos los proyectos siendo presunta oposición. Somos los que realmente le vamos a poner un freno, tal como hicimos cuando estuvimos en la Legislatura”.

“Se vota a quienes van a fiscalizar a los distintos Ejecutivos. Tenemos un sistema electoral muy complejo y difícil de fiscalizar con muy pocos recursos, beneficiando al kirchnerismo y el macrismo. Tenemos miedo de que nos roben la elección, sobre todo en parte del Conurbano, porque no podemos pagar 40 mil fiscales para toda la Provincia”, comentó con indignación.