Rocío Marengo y Eduardo Fort se mostraron juntos luego de los rumores de separación

Pasaron casi dos meses de uno de los momentos más escandalosos que sucedieron en La Academia este año cuando la modelo Rocío Marengo no aguantó más y sorprendió a todos al estallar en llanto. Ese día, después de bailar el ritmo que le correspondía Marengo se vio muy consternada y el conductor Marcelo Tinelli quiso entender la situación motivo por el que le preguntó qué era lo que le estaba pasando. Fue ahí que la cantante del recordado baile del koala hizo público el mal momento que atravesaba en su relación con Eduardo Fort, el empresario hermano de Ricardo.

“Hace 8 años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche, tratando de salvar una relación”, comenzó en su descargo, ya con los ojos llenos de lágrimas, Marengo. La rabia le brotaba por los poros.

“Estoy hace 8 años remando, acompañando, y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya, pero estoy harta. Re podrida, porque hace 8 años que estoy al lado de él, bancándome a la ex que me salió a putear por todos lados, que me trata de prostituta. Soy su mujer hace 8 años y no es capaz de venir a bancarme”, continuó indignada, reclamando que su pareja pudiera al menos acompañarla una vez en alguna de sus presentaciones en el reality de Marcelo Tinelli.

Foto: Instagram

“¿Le da vergüenza? Me mintió, me dijo que era porque no tenía la vacuna, se fue a un mes a Estados Unidos a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna, y no es capaz de venir. Entonces, Eduardo Fort, hacete cargo. Ya estoy hasta acá de todo esto”, agregó para concluir.

A dos meses de este escándalo, afortunadamente la pareja pudo calmar las aguas, recuperó la paz y pareciera que las cosas entre ellos volvieron a la normalidad. La propia Marengo se encargó de compartir una selfie en Instagram junto a Fort en la que se los ve elegantes listos para salir.

“Aquí tampoco ha pasado nada”, compartieron desde el sitio Chusmeteando, haciendo alusión a lo que también había pasado con el Wandagate.

Foto: Instagram

¿Continuará la relación de Rocío Marengo y Eduardo Fort en un estado de tranquilidad o estallarán los conflictos por los aires nuevamente? Marengo tiene al programa de Marcelo Tinelli al alcance de su mano para cualquier cosa que pueda suceder.

Fuente: Eltrece