Cómo fue el inicio de Masterchef Celebrity

¡Llegó la noche! Exactamente a las 21.39 se vieron las primeras imágenes del set de MasterChef Celebrity 3 y se oyó la voz de Santiago del Moro: “Una vez más, regresa a la pantalla de Telefe, el certamen de cocina más espectacular del mundo. El programa que eligió la familia argentina”, dijo el conductor antes de abrir el fuego y aparecer en el estudio.

Luego presentó a cada uno de los participantes: la actriz Catherine Fulop,el actor Gastón Soffritti, los periodistas Tití Fernández y Paulo Kablan,la conductora Denise Dumas, la actriz Luisa Albinoni,el cantante Joaquín Levinton, la ex judoca Paula Peque Pareto, la modelo María del Cerro, las influencers Charlotte Caniggia, Mica Viciconte y Juariu,el ex futbolista Héctor Adolfo El Negro Enrique, la boxeadora Marcela Tigresa Acuña y los actores José Luis Gioia y Tomás Fonzi.

“Llega el capitán”, anunció del Moro y el actor ingresó al estudio arriba de un barco y con traje marino. “¿Un consejo? Disfruten, no se enojen, algo que me pasó mucho… Pasar esa adversidad es lo que ayuda a seguir en las cocinas de MasterChef. Imaginen el plato antes de empezar, que eso los va a ayudar mucho”, les dijo Dalmau a los recién llegados. Luego se encargó de entregar los dos primeros delantales blancos: “Por un tema de amor y amistad, no por confiar mucho en la cocina, se lo voy a dar a una gran amiga”, anunció y se lo otorgó a Mery del Cerro. “Ponete las pilas, por favor, no me hagas quedar mal”, le dijo el actor. El segundo delantal se lo dio a Luisa Albinoni.

Entre las novedades que presenta esta edición de la competencia, está el “delantal dorado”. “¿Qué les puede dar ese delantar? Inmunidad”, reveló Betular. “Está a cargo nuestro, nosotros somos los que damos ese delantal. Se puede dar seguido o nunca, no sabemos”, explicó.

El barco de Dalmau, además, contenía distintas esferas para cada uno de los participantes. Quienes retiraron una con un ancla o un salvavidas, quedaron para cocinar este lunes. Así, Tití Fernández, La Tigresa Acuña, Charlotte Caniggia y Luisa Albinoni fueron los primeros en quedar y luego eligieron, cada uno, a alguien para conformar un equipo. Así, se sumaron Gastón Soffritti, la Peque Pareto, Catherine Fulop y Paulo Kablan.

Tití, Gastón, Tigresa y Peque conformaron un equipo; Charlotte, Luisa, Cathy y Kablan, el otro. ¿El desafío del lunes? Cocinar un menú de un día completo en un crucero, incluyendo desayuno, almuerzo, merienda y cena. Cada uno de los integrantes de los equipos debía cocinar uno de los platos y, como siempre, contaban con 60 minutos para lograrlo.

Con las hornallas en marcha, los jurados comenzaron su clásica recorrida. Así, se dio el primer cruce entre ellos y los participantes. Betular y Martitegui fueron a la estación de Soffritti y este les contó que estaba preparando un risotto: un plato siempre polémico en todas las ediciones ya que, según los jueces, los participantes no saben cómo prepararlo correctamente. Además, como detalle, puede mencionarse que, a la hora de retirar los productos del mercado para su plato, el actor se olvidó del arroz, ingrediente principal de su plato. Por suerte para él, fue salvado por Fulop.

“Voy a hacer un risotto con camarones”, dijo el actor ante los jurados. “¿Risotto? ¿No viste las temporadas anteriores vos? Cada vez que se hace un risotto se arma un escándalo acá”, le devolvió Martitegui. “Pero lo hago bastante bien, eh. Me tengo fe”, respondió Gastón. Y agregó: “Me hablan del risotto como si fuera el mismísimo demonio…”.

“Lo estoy pensando medio afrodisíaco, no sé si va o no va”, definió en cuanto a los detalles de su plato, ante la sorpresa de la dupla. “Voy a probar con unas nueces o unas almendras… ahí”, agregó. “¿Eso es lo afrodisíaco?”, preguntó Betular. “Claro”, le dijo el actor. “Bueh…”, cerró Damián no muy convencido

“Yo me tengo fe y digo: ‘Este va a ser el plato del inicio’. No tengo la sensación de que está mal lo que estoy haciendo y digo: ‘Voy a seguir en la mía’”, se desafió Sofritti, quien a la hora de la devolución recibió muy buenos comentarios de parte de los jueces con su risotto con camarones, puerro, cebolla de verdeo, nueces y vino blanco.

“Me sorprende el punto al dente de este arroz, con la variedad de arroces que utilizaste. Es muy difícil y lo lograste. La acidez que tiene del vino está muy bien, está perfecta, no se pasa y está presente”, le dijo Martitegui. “Acá hay una sorpresa en el gusto: se siente el camarón, el arroz, el almidón, te dan ganas de comer más”, lo evaluó De Santis. “La verdad que sos un corajudo, porque traerle un risotto a Donato y vos te atreviste a debutar nada menos que con este plato”, lo elogió Del Moro.

“Estoy contento, es un risotto que me enseñó a hacer mi papá, que lo hace muy bien”, cerró Gastón, quien junto a su equipo quedó entre los mejores del lunes. Así, él, Tití, la Peque y la Tigresa subieron al balcón para cocinar el próximo miércoles.

Fuente: Infobae