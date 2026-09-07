El frío intenso comienza a retirarse de Bahía luego de un amanecer helado

Buenas perspectivas se prevén para el suelo bahiense y la zona, pese a la rigurosidad de la primera mitad del día. Lo refirió el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"El amanecer será la continuidad de lo sucedido el fin de semana, aunque el viento soplando del sector norte va a contribuir a un lento cambio en las condiciones", expuso en su habitual informe matutino.

Luego, De Benedictis adelantó que habrá poca nubosidad, por lo que las marcas térmicas se van a ir recuperando, hoy llevando la temperatura máxima hasta los 15 grados y bajo índice de la humedad.

Por último, el profesional anticipó que para el martes se pronostica un fuerte ascenso térmico, con un pico que podría trepar hasta los 19 grados, con algunas ráfagas del noroeste y cielo mayormente despejado.