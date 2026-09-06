Encontraron sin vida al nene que había caído a un canal en Río Negro

La intensa búsqueda de Gian, el nene de tres años que había desaparecido tras caer a un canal en Fernández Oro, tuvo el peor desenlace. Su cuerpo fue encontrado sin vida durante la tarde de este domingo, después de un amplio operativo que se había iniciado inmediatamente después del accidente.

Según confirmó el portal RN (Diario Río Negro), el hallazgo se produjo a pocos metros del sector donde el vehículo en el que viajaba junto a sus padres terminó dentro del curso de agua. El Ministerio Público Fiscal informó que el cuerpo fue reconocido por sus familiares y quedaron en marcha las actuaciones correspondientes.

El accidente ocurrió durante la madrugada del sábado, en cercanías del sector conocido como Puente de Hierro. Por motivos que todavía se investigan, el conductor perdió el control del automóvil y cayó al canal. Los dos adultos consiguieron salir, pero el pequeño fue arrastrado por la corriente.



Desde ese momento se desplegó un importante rastrillaje del que participaron efectivos de la Policía de Río Negro, Prefectura Naval, Defensa Civil, bomberos, buzos especializados y personal municipal. También se utilizaron drones y maquinaria pesada para poder acceder a los sectores más difíciles.

Las condiciones del lugar complicaron el trabajo desde el comienzo. La escasa visibilidad del agua, la vegetación y los residuos acumulados obligaron a los buzos a realizar buena parte de la búsqueda prácticamente al tacto. Además, se trabajó para disminuir el caudal y facilitar el ingreso de los rescatistas.

Fue justamente después de lograr reducir el nivel del agua cuando los equipos pudieron avanzar sobre nuevos sectores y finalmente localizaron al pequeño. El operativo había abarcado distintos puntos del canal y zonas aguas abajo ante la posibilidad de que la corriente lo hubiera desplazado.

Tras conocerse la noticia, la Municipalidad de Fernández Oro expresó su acompañamiento a la familia de Gian y agradeció el trabajo de todas las fuerzas, organismos, especialistas, trabajadores municipales y vecinos que colaboraron durante las tareas.