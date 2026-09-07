Suspendieron el Enduro de Monte Hermoso: cuáles son los motivos

La organización del Enduro de Monte Hermoso confirmó este lunes que la edición 2026 de la tradicional competencia no se llevará a cabo, luego de analizar distintas alternativas durante las últimas semanas.

La decisión fue comunicada oficialmente a través de las redes sociales del evento, donde explicaron que, tras 13 ediciones, resolvieron cancelar la competencia ante las dificultades para garantizar el nivel de organización, planificación y responsabilidad que requiere.

“Hoy entendemos que no están dadas las condiciones necesarias para realizar un evento de esta magnitud con el nivel de organización, planificación y responsabilidad que el Enduro de Monte Hermoso merece”, señalaron.

Además, indicaron que el contexto económico actual representa una dificultad adicional para afrontar los costos y la logística de una competencia de estas características.

Desde la organización remarcaron que la cancelación no era el escenario previsto y aseguraron que durante las últimas semanas realizaron distintos esfuerzos para intentar concretar la edición de este año.

“Cancelar no era el plan, pero ser responsables con todos los que confían en nosotros, sí”, expresaron.

En cuanto a los pilotos que ya habían formalizado su participación, se confirmó que recibirán el reintegro del 100% del valor de la inscripción.

La organización se comunicará de manera individual con cada competidor para informar los pasos correspondientes y gestionar la devolución del importe efectivamente abonado.

En el comunicado también agradecieron a pilotos, equipos, sponsors, colaboradores, familias y espectadores que acompañaron el crecimiento del Enduro de Monte Hermoso durante sus 13 ediciones.

“Sabemos que detrás de cada inscripción hay una ilusión, una preparación, horas de entrenamiento y muchas ganas de volver a encontrarnos en la arena”, manifestaron.

Finalmente, dejaron abierta la posibilidad de que la competencia pueda volver a realizarse en el futuro.

“Nos quedamos con todo lo vivido y con la esperanza de volver a encontrarnos en la arena cuando las condiciones permitan hacerlo como corresponde”, concluyeron.