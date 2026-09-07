Deportes
Suspendieron el Enduro de Monte Hermoso: cuáles son los motivos
La organización informó que la carrera que lleva 13 ediciones no se realizará este año debido a que “no están dadas las condiciones necesarias” para montar el evento.
La organización del Enduro de Monte Hermoso confirmó este lunes que la edición 2026 de la tradicional competencia no se llevará a cabo, luego de analizar distintas alternativas durante las últimas semanas.
La decisión fue comunicada oficialmente a través de las redes sociales del evento, donde explicaron que, tras 13 ediciones, resolvieron cancelar la competencia ante las dificultades para garantizar el nivel de organización, planificación y responsabilidad que requiere.
“Hoy entendemos que no están dadas las condiciones necesarias para realizar un evento de esta magnitud con el nivel de organización, planificación y responsabilidad que el Enduro de Monte Hermoso merece”, señalaron.
Además, indicaron que el contexto económico actual representa una dificultad adicional para afrontar los costos y la logística de una competencia de estas características.
Desde la organización remarcaron que la cancelación no era el escenario previsto y aseguraron que durante las últimas semanas realizaron distintos esfuerzos para intentar concretar la edición de este año.
“Cancelar no era el plan, pero ser responsables con todos los que confían en nosotros, sí”, expresaron.
En cuanto a los pilotos que ya habían formalizado su participación, se confirmó que recibirán el reintegro del 100% del valor de la inscripción.
La organización se comunicará de manera individual con cada competidor para informar los pasos correspondientes y gestionar la devolución del importe efectivamente abonado.
En el comunicado también agradecieron a pilotos, equipos, sponsors, colaboradores, familias y espectadores que acompañaron el crecimiento del Enduro de Monte Hermoso durante sus 13 ediciones.
“Sabemos que detrás de cada inscripción hay una ilusión, una preparación, horas de entrenamiento y muchas ganas de volver a encontrarnos en la arena”, manifestaron.
Finalmente, dejaron abierta la posibilidad de que la competencia pueda volver a realizarse en el futuro.
“Nos quedamos con todo lo vivido y con la esperanza de volver a encontrarnos en la arena cuando las condiciones permitan hacerlo como corresponde”, concluyeron.
Suspendieron el Enduro de Monte Hermoso: cuáles son los motivos
El frío intenso comienza a retirarse de Bahía luego de un amanecer helado
El Senado inicia el debate por la reforma del Banco Central que impulsa el Gobierno
Ruben Darío Insua acordó su vuelta como DT de San Lorenzo
Fin del sueño de Tomás Etcheverry: cayó ante Michelsen en el US Open
Más Leídas
-
Informes Especiales22 horas ago
Los alineadores invisibles ofrecen comodidad y tratamientos más cortos
-
Uncategorized20 horas ago
Río Negro: un auto cayó a un canal y buscan intensamente a un nene de 3 años
-
Noticias B22 horas ago
Nuevo Régimen Penal Juvenil: los principales cambios que comenzaron a regir
-
Uncategorized22 horas ago
La Liga del Sur se cierra este domingo con la sexta fecha del Clausura
-
Uncategorized22 horas ago
Con la necesidad de ganar, Olimpo recibe a Cipolletti por el Federal A
-
Destacada C15 horas ago
Punta Alta: se incendió la casa del hombre que acusó al hermano del intendente de balearlo
-
Uncategorized22 horas ago
Huracán visita a Ferro de Olavarría por el Regional Amateur
-
Espectáculos20 horas ago
Luck Ra negó haber engañado a La Joaqui y reveló: "Ella está saliendo con un ex gran amigo mío"