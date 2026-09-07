La Corte revive causa contra exfuncionaria judicial



Marcha atrás con un sobreseimiento

En las últimas horas, la Suprema Corte de Justicia anuló el sobreseimiento de la exdefensora general María Graciela Cortázar en una causa por defraudación, en la que fue acusada de utilizar viáticos del Ministerio Público para asuntos personales.

De esta manera, el máximo tribunal bonaerense revoca un controvertido fallo del año pasado del Tribunal de Casación, en la que “absolvían” a la exfuncionaria bahiense. Los supremos entendieron que sus colegas no debieron tratar “el fondo” del caso, sino que debieron sólo tratar la recusación planteada por la imputada contra la fiscal Marina Lara, que pretende llevarla a juicio oral.

Por unanimidad, los magistrados Daniel Soria, Sergio Torres e Hilda Kogan votaron devolverle el expediente a Casación, aunque lo hicieron con diferentes fundamentos. Mientras los dos primeros sostuvieron que sus inferiores fueron arbitrarios al resolver una cuestión que no era de su competencia y excediendo su jurisdicción; la Dra. Kogan opinó que sí estaban habilitados para opinar sobre el fondo, pero sostuvo que no había pruebas para que la beneficiaran con un sobreseimiento.

“Cuando la investigación no ha arrojado certeza en ningún sentido -ni positiva sobre la responsabilidad, ni negativa sobre la inocencia-, el estado procesal correcto no es el sobreseimiento sino la continuación del proceso hacia la etapa de juicio, que es precisamente el ámbito institucional diseñado para producir y contradecir prueba bajo las garantías del debate oral y público. Un sobreseimiento sin certeza negativa no sólo violenta la doctrina procesal consolidada, sino que frustra anticipadamente el juzgamiento de conductas que, en principio, presentan todos los elementos de la punibilidad, privando al Estado y a la sociedad del debate que la ley ha previsto para discernir la verdad”, escribió la Suprema.

Ahora, Casación deberá volver a abordar el expediente y limitarse a opinar sobre la recusación contra la fiscal Lara y sobre la eventual prescripción de la acción penal, un segundo planteo de la imputada para pulverizar la causa.

El año pasado, tras el fallo que la favoreció, Cortazar salió a celebrar y en una entrevista con el periodista Luis Cano prometió venganza contra sus -según ella- injustos perseguidores: “Tengo una bronca enorme, esto no se terminó. Ahora me toca a mí”.

En su alocución, sostuvo que fue víctima de una conspiración y que tuvo la “misma matriz” que las investigaciones contra el exintendente Rodolfo Lópes (mencionó el supuesto audio del canelón) y el crimen de Felipe Glasman. Luego sumó, como víctima de la confabulación, al exjuez José Luis Ares. Y Cano agregó al exfiscal Cantaro, condenado por la Justicia Federal por encubrir una banda narco.

Cortazar apuntó como cabeza de todos sus males al fiscal general Juan Pablo Fernández. “Aquí hay un fiscal que manda. Gente que tiene poder y lo usa perversamente. Usa el poder para sus odios personales. Es el hombre de la espada”, describió.

Luego de aquellas expresiones, el jefe de los fiscales le respondió: "Lo importante siempre son los hechos, no quién los cometa. Es muy común que quienes son investigados planteen cuestiones paralelas. Casación dictó una resolución que no es para pavonearse en los medios, sino para quedarse calladita”.

Ahora el expediente de Cortázar seguirá girando en la ciudad de La Plata. Y habrá que estar atentos para conocer si la exfuncionaria asimila el fallo o incorpora a los cortesanos a la lista de conspiradores e injustos perseguidores.

Cortazar en Frente a Cano denunciando una conspiración y persecución liderada por “el hombre de la espada”

El fiscal general Juan Pablo Fernández respondiendo: “Somos perseguidores de los que cometen delitos”



Armando

Se rearma el massismo en la Sexta Sección Electoral. La semana pasada, en las coquetas oficinas de Avenida Libertador 850 de la ciudad de Buenos Aires, los intendentes Carlos Bevilacqua (Villarino), Pablo Garate (Tres Arroyos), Matías Nebot (Saavedra) y Ricardo Marino (Patagones) se reunieron con su líder político y espiritual Sergio Massa. A ellos se sumó Sergio Bordoni, director del Banco Provincia, en representación de su hija Estefanía, alcaldesa de Tornquist.

Los hombres convocados por el tigrense se fueron con la convicción de que su patrón será candidato. No saben si a presidente o gobernador, pero será candidato. Los encargados de liderar el armado en la zona fueron elegidos esa misma noche: serán Garate y Marino. El resto acompañará.

En Bahía hay un grupo histórico del massismo, algunos están dentro de la gestión de Susbielles como Fabián Lliteras, y otros abrevan en el gremialismo como Miguel Agüero. Veremos que depara el futuro, pero las reuniones ya comenzaron.

Massa, como se sabe, también posee buenos vínculos con otros sectores de la ciudad. El empresarial es uno de ellos. De ese rubro, no se descarta, podría surgir un nombre outsider para disputar la próxima competencia.

A todo ello, se sumaría el vistoso y esforzado canillita Luciano Martos, que ya está trabajando junto al tresarroyense Pablo Garate.

Varios consultados coinciden en que “Massa jugará al misterio hasta último momento como siempre”. Pero en las últimas horas, hubo algunas señales que fueron leídas entre líneas y que marcan un especial interés del tigrense por “empezar a marcar la cancha en suelo bonaerense”. Por un lado, mandó a sus legisladores a impulsar el uso de las pistolas taser para la Policía. Uno de sus caballitos de batalla siempre fue el tema seguridad. La utilización del arma de electrochoque genera opiniones dispares dentro del peronismo. El “ala progre” no quiere saber nada, mientras que desde la gobernación no se oponen al debate sobre su uso pero apuntan que sería muy difícil -presupuestariamente hablando- equipar con esos aparatos a los 100 mil policías que cubren el territorio.

Por otro lado, el fin de semana, hubo una declaración que pasó bajo el radar de la opinión pública -y publicada- pronunciada por Sofía Vannelli, que llegó a la cámara baja por los votos de Bahía y la región pero vive en Vicente López. Durante un encuentro de Funcionarios del Poder Judicial, la legisladora se refirió a las vacantes de la Suprema Corte y le “mojó la oreja” al Gobernador. “Considerando que ha pasado tanto tiempo y que no se impulsó ninguna gestión, sería más conveniente que la terna la eleve el próximo gobernador. Kicillof ya está concluyendo su último mandato”, se despachó.

En el kicillofismo piensan diferente y creen que podría haber acuerdos con la oposición para cubrir los huecos del máximo tribunal de la Provincia. Un hombre de la rosca, no desestiman que "la cosa prospere” y se avance pronto en ese sentido. Tampoco se descarta que haya algún candidato que surja del interior. Y no sólo eso: alguien tiró sobre una mesa de peso el apellido de un importante hombre del derecho bahiense. ¿Será?



Beca

El ganador de la prestigiosa beca científica 2026 de Investigación Doctoral que entregan desde la Fundación Bunge y Born junto a la Fundación Williams y la Sociedad Max Planck es el licenciado en Física de la UNS, Mauro Patrignani. De esta manera, desarrollará su instancia de investigación en el Max Planck Institute, en Alemania.

Mauro, además de ser licenciado en Física, es becario doctoral del CONICET, y su área de especialización abarca la fisicoquímica de superficies, la química computacional (DFT) y la catálisis heterogénea.

Su tesis doctoral se titula “Estudio DFT de nanoestructuras basadas en carbono para aplicaciones en tribología y recubrimientos” (busca diseñar lubricantes sólidos y capas protectoras invisibles de alto rendimiento, que reducen el rozamiento y evitan el desgaste de las máquinas, aumentando su vida útil y ahorrando enormes cantidades de energía).

Cuenta con publicaciones en revistas internacionales con referato, se desempeña como revisor científico para revistas de su especialidad y ha realizado estancias de investigación en laboratorios internacionales de Brasil, Portugal y Noruega. Asimismo, se desempeña como asistente de docencia en el Departamento de Física de la UNS.

“Estoy sumamente agradecido por esta oportunidad de seguir investigando en tan prestigiosa institución. La tomo con la humildad, orgullo y responsabilidad que caracteriza nuestra Universidad Nacional del Sur”, publicó Mauro en sus redes sociales. Un orgullo para la ciudad que recuerda la importancia de la inversión en ciencias.



Interés

Desde el Concejo Deliberante se declaró de Interés Municipal el libro “Abrazos de un nuevo hogar”, que es la historia de Romina, una niña que fue adoptada por su psicopedagoga, la bahiense María Lucila Saredi. En su momento, la periodista colaboradora de La Brújula 24, Cecilia Corradetti, escribió un artículo al respecto, que hizo conocido el suceso para toda la ciudad y el país.

El libro fue escrito por Lucía Belén Tola, e ilustrado por María Milagros Rochón “Milu Ilustra”, ambas también oriundas de nuestra ciudad, por lo que realmente estamos hablando de una historia digna de ser leída, y que además muestra el corazón bahiense.



Código

Luego de que fuera presentado por el Ejecutivo municipal, comenzaron las instancias de análisis del proyecto para el nuevo Código de Ordenamiento Urbano. La próxima semana, más específicamente el martes 15 a las 18, la Universidad Nacional del Sur será escenario de una instancia de participación y debate. Quien la llevará adelante será el arquitecto José Zingoni, quien es el titular de la secretaría de Planeamiento Urbano. Junto a él habrá un equipo de técnicos del a comuna.

Se espera que la sala de audiencias del Departamento de Derecho, ubicada en el Campus de Palihue, reciba a una importante cantidad de profesionales, docentes y alumnos de las carreras de Arquitectura, Ingeniería, Geografía, además de público en general.

Cabe recordar que dese al oposición, más específicamente desde el sector libertario que encabeza Oscar Liberman, criticaron duramente el proyecto del Código, indicando que es “otra herramienta más de recaudación para el Municipio”.