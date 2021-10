El bahiense Pezzella y el recuerdo de un gesto de Gallardo que lo conmovió

El River de Marcelo Gallardo es una familia que va más allá del tiempo y la distancia. La mayoría de los jugadores que partieron siguen en contacto con Núñez y guardan un gran recuerdo. Uno de ellos es el bahiense Germán Pezzella. Sólo coincidió un año con MG, pero le alcanzó para, por ejemplo, entrar de 9 a un superclásico bajó un diluvio en el Monumental y convertir de cabeza. El DT dejó una marca imborrable en el defensor y va más allá de lo futbolístico.

“Tenemos contacto cada tanto y le quiero agradecer públicamente. Cuando el año pasado me contagié de Covid, fue una de las primeras personas en mandarme un mensaje y charlar un rato conmigo. Marca lo que es no sólo en la parte técnica, que es lo que la mayoria ve. También es lo que transmite, que es el camino que lleva que se estén consiguiendo estos resultados”, analizó en charla con TNT Sports.

Si bien reconoció que no está pendiente de las noticias y de lo que se habla en los medios, en Europa también se habla del futuro del Muñeco y hay expectativa sobre la decisión que tomará en diciembre: “Gallardo llama la atención. No es normal todos los años que estuvo en el club, lo alto que puso la vara. El ambiente del fútbol espera saber qué hará Gallardo cuando se vaya de River. Pero mejor que se quede allá que está ganando todo, ja”.

A sus 30 años y de regreso en el Betis, club al que se fue a mediados de 2015 cuando dejó River, sigue en la consideración de Lionel Scaloni y apuesta a mantener un buen nivel en Europa para poder estar en Qatar. Pero claro, para los ex, Núñez siempre será el primer amor y Germán sueña con vestir otra vez la banda roja.

“Siempre está en mi cabeza, desde el día que me fui de Argentina, poder volver a River. Cuando me tocó jugar con Bolivia en el Monumental con la Selección después de seis años, fue un encuentro de sensaciones impresionante. Ahí reforcé más esa idea de que ojalá el día de mañana se pueda dar esa posibilidad”, contó. Eso sí, sabe que la posibilidad a futuro no será sencilla.

“River es demasiado grande, está por encima de todos. No es que levanto la mano y digo: ‘El mes que viene quiero volver a River’. No es así, hay que respetar los tiempos. Ojalá el día de mañana River me necesite y se dé todo junto para poder volver. Cuando me fui, me quedó el gustito de querer haber disfrutado más tiempo”, cerró.

