Con Ponzio como entrenador interino, River busca levantar cabeza ante Banfield

River intentará dejar atrás uno de los golpes más duros del semestre cuando visite este domingo a Banfield por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 15 en el estadio Florencio Sola, será televisado por ESPN Premium y tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal, con Lucas Novelli a cargo del VAR.

La gran novedad estará en el banco de suplentes: Leonardo Ponzio asumirá de manera interina la conducción del Millonario luego de la salida de Eduardo “Chacho” Coudet. El exmediocampista, símbolo de una de las etapas más exitosas de la institución, tendrá ahora la misión de ordenar a un equipo que necesita respuestas inmediatas.

El cambio de entrenador llegó después de la eliminación frente a Independiente Santa Fe de Colombia en los octavos de final de la Copa Sudamericana. La caída dejó a River sin competencia internacional para lo que resta del año y terminó acelerando la renuncia de Coudet, en medio de un presente deportivo que ya venía mostrando señales de preocupación.

Con ese escenario, el Clausura pasó a ser prácticamente la última carta fuerte de River en el semestre. El equipo de Núñez ocupa el decimocuarto puesto de la Zona B con apenas cuatro puntos y solo supera a Aldosivi, por lo que deberá empezar a sumar con regularidad si pretende pelear el campeonato y mantener vivas sus chances de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Banfield tampoco llega en su mejor momento. El Taladro viene de perder 2 a 1 ante Newell’s en Rosario y aparece undécimo con siete unidades. Para River, más allá de la tabla, el encuentro tendrá un peso extra: será el primer examen de una nueva etapa, con Ponzio al frente y la obligación de empezar a levantar cabeza cuanto antes.

Posibles formaciones

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo; Santiago López García, Favio Álvarez, Federico Medina, Tomás Adoryan, Lisandro Piñero; Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Fausto Vera; Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Con información de MDZ