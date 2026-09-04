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Gallardo será el nuevo DT de la Selección de Ecuador
El ex técnico de River llegó a un acuerdo con la Federación Ecuatoriana y solamente resta la firma del contrato. Será su primera experiencia al frente de un seleccionado.
Marcelo Gallardo será el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador, luego de alcanzar un acuerdo con la Federación de ese país para reemplazar a Sebastián Beccacece.
Después de varias semanas de negociaciones, el “Muñeco” acordó las condiciones de su vínculo y quedó a una firma de asumir oficialmente, con un proyecto que se extenderá hasta el Mundial de 2030.
La llegada de Gallardo marcará su primera experiencia como entrenador de una selección nacional. Ecuador volverá así a apostar por un técnico argentino después de los ciclos de Gustavo Alfaro y Beccacece.
Gallardo comenzó su carrera como DT en Nacional de Uruguay en 2011 y en junio de 2014 asumió en River, donde protagonizó el período más exitoso de su trayectoria. Durante su primera etapa en Núñez conquistó 14 títulos, siete locales y siete internacionales, entre ellos las Copas Libertadores de 2015 y 2018.
Tras dejar River a fines de 2022, dirigió al Al-Ittihad de Arabia Saudita y posteriormente regresó al conjunto millonario en agosto de 2024. Su segunda etapa no consiguió títulos y terminó en febrero de este año, después de una victoria por 3 a 1 frente a Banfield en el Monumental.
Ahora, Gallardo iniciará una nueva etapa profesional con el desafío de conducir a Ecuador rumbo al Mundial de 2030.
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