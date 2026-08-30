Deportes
River venció 3-2 a Banfield en el debut de Ponzio como DT interino
Driussi, Almada y Correa marcaron para El Millonario, mientras que Sepúlveda descontó con un doblete.
River necesitaba una reacción y la encontró en un partido cargado de tensión. El Millonario venció 3-2 a Banfield en el Florencio Sola por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura y le dio una primera alegría a Leonardo Ponzio, que tuvo su estreno como entrenador tras la salida del ciclo anterior.
El equipo de Núñez logró destrabar un encuentro parejo a los 32 minutos del primer tiempo, cuando Sebastián Driussi aprovechó una de las situaciones más claras y puso el 1-0. Apenas comenzado el complemento, Thiago Almada amplió la diferencia de penal, en una ejecución que debió repetirse por invasión y que terminó generando una de las polémicas de la tarde.
Banfield, lejos de entregarse, reaccionó y volvió a meterse en partido. Bruno Sepúlveda capturó un rebote dentro del área a los 18 minutos y marcó el descuento, aunque River respondió rápido: seis minutos después, Ángel Correa apareció para establecer el 3-1 y darle nuevamente tranquilidad a la visita.
El cierre, sin embargo, estuvo lejos de ser cómodo. Sepúlveda volvió a golpear a los 39 minutos con un gran remate para poner el 3-2 y encender al Taladro. Los últimos minutos se jugaron con el local volcado al ataque y River resistiendo como podía hasta el pitazo final.
La victoria le permitió al Millonario tomar aire y llegar a siete puntos en la Zona B, la misma cantidad que Banfield. En la próxima fecha, el equipo de Ponzio recibirá a Independiente Rivadavia en el Monumental, mientras que el conjunto dirigido por Pedro Troglio viajará a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi.
Con información de Minuto Uno
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