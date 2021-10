Los motivos por los que Longobardi presentó su renuncia en Radio Mitre

No podía faltar la columna de espectáculos de la periodista Laura Ubfal, en el aire La Brújula 24.

En diálogo con el equipo del programa “Vive cada día”, la profesional habló del mal momento de ShowMatch, programa que no es acompañado por el rating. “Fue un día terrible para El Trece, Tinelli hizo 6,1. Es un poquito insalvable la situación, seguirá así hasta fin de año, pero no se sabe como se puede remontar eso. Encima ahora se le viene Masterchef, no se sabe lo que va a pasar”.

Longobardi presentó su renuncia a Radio Mitre

Las cosas ya no venían bien desde agosto pasado, cuando Jorge Lanata hizo aquel famoso momento de silencio después de aguantar durante días que Marcelo Longobardi le entregara tarde cada mañana por Radio Mitre y la situación tocó un límite.

Pero ahora, al parecer, el conductor de la primera mañana de la emisora, tendría pensado cambiar de vida, dejar de despertarse a las cinco de la mañana y dedicarse a sus reportajes para la CNN, a escribir libros y abandonar la rutina radial.

Marcelo Longobardi ya habría presentado la renuncia a Radio Mitre, y en esta semana decidió no ir a la emisora y no lo hará hasta el lunes que viene, a la espera de que las autoridades definan su futuro: si le mejoran condiciones económicas, más allá de lo que diga o deje de decir Lanata, o si se va definitivamente.

Muchos creen pasillos adentro que si aparece el dinero todo se calmará y otros afirman que Longobardi no está dispuesto a bancarse que hablen de él, cuando siempre mantuvo el perfil más bajo posible en el medio. Lo único cierto es que “Cada Mañana” es un bastión de Mitre, que sigue liderando entre las radios AM y que Longobardi obviamente lo sabe.

Las horas para tomar decisiones están contadas. Y como si fuera poco, el periodista cambió su foto de Perfil en Instagram y puso una con el logo de la CNN, radio que estaría feliz de tenerlo en su dial.

“Cada mañana” nació en el 2001 en Radio 10, siendo dueño Daniel Hadad, y fue el programa líder en audiencia durante 13 años consecutivos. Desde el año 2014, el programa de Marcelo Longobardi es emitido por AM 790 de 6 a 10 AM y cuenta con la participación de María Isabel Sánchez, Rolo Villar, Willy Kohan, Alberto Cormillot y Leandro Buonsante.

Virginia Gallardo se queda con programa en América

Después de los especiales de Ricardo Fort, Virginia Gallardo se quedará con programa propio en America, siempre los domingos por la noche.

Mientras los sábados Luis Ventura mantiene el clásico de “Secretos Verdaderos”; con el mismo formato de archivo y de invitados, Gallardo estará conduciendo ahora otros cuatro especiales.

Según informó Pía Shaw, lo que viene estará dedicado a Gerardo Sofovich, cuyo hijo produce en América “Polémica en el bar”, programa donde trabajó Virginia y de donde se fue no muy feliz.

En su momento, fue Gustavo Sofovich quien dijo que Virginia se había ido del ciclo por problemas económicos y entonces Gallardo tildó a todos sus compañeros de “mentirosos” y dijo que “para mi es un tema terminado. Están todos bloqueados. No quiero hablarles y los quiero lejos de mi vida. Si se me cruzan en la calle, cruzo de vereda”.

Pero Liliana Parodi rescató a Virginia y la eligió como panelista de “Intrusos”, para luego, crecido el conflicto con la familia de Fort, al no querer ella formar parte de su docuserie, darle la oportunidad de conducir los especiales sobre el desaparecido millonario para que “cuente su verdad”.

Gastón Dalmau vuelve a “MasterChef Celebrity”

Finalmente se confirmó que por ahora Gastón Dalmau se queda en la Argentina y en esta tercera temporada de “MasterChef Celebrity” tendrá el rol de host digital del reality.

Ahora sí!!! vuelvo a las cocinas mas famosa del mundo, pero sin presión 🤣 #MasterChefArgentina 🔥🌶🍀 muy pronto por @telefe https://t.co/qTaTfwyjNx — Gastón Dalmau (@gastondalmauok) October 28, 2021

El campeón de la segunda temporada de famosos ya está trabajando desde hace días en el programa, haciendo notas con su famoso jurado, integrado por Donato, German y Damián y cubriendo backs y mini reportajes con los nuevos participantes.

