La ambulancia del escándalo



Ambulancia

En el feriado del 12 de octubre, los medios de comunicación -incluido este- reportaron un siniestro vial como cualquier otro de los que se informan a diario. Tal vez, lo que convirtió el hecho en “noticia” fue la espectacularidad del hecho: un automóvil Corsa subió a la vereda en Castelar al 1700 y detuvo su marcha contra un cesto de basura.

Sin embargo, el episodio -aparentemente corriente- esconde una historia que ahora revelará esta sección. Y que dará mucho que hablar.

Quien conducía el vehículo fue identificada como María Eugenia Sánchez, de 28 años. Era acompañada por un hombre de nacionalidad ecuatoriana. Ella es médica residente en el Hospital Penna y su especialidad es traumatología.

Ante la presencia de los servidores públicos que asistieron al lugar tras el llamado al 911 de una vecina, la facultativa manifestó que tras auto examinarse aseguró tener, además de una pequeña herida en la cabeza, una lesión en la rodilla. Sin embargo, sostuvo que no necesitaba asistencia médica.

Ya con más policías y personal de Defensa Civil, y más allá de la negativa de la accidentada, se convocó de todas maneras a una ambulancia del “SIEmPre”, que es sistema municipal de atención prehospitalaria de la ciudad y es el que, por protocolo, debe asistir a este tipo de eventos Se hizo mediante una comunicación radial al 107.

A los pocos minutos, arribó una ambulancia. Pero para sorpresa de los presentes no era la perteneciente al sistema municipal. Era una ambulancia provincial. Más específicamente perteneciente SIES, el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, que depende del Ministerio de Salud bonaerense y que tiene base operativa en el Hospital Penna.

Las ambulancias del SIES no salen por accidentes ni buscan heridos en emergencias, salvo casos catastróficos como fueron los temporales de viento e inundación. Ese tipo vehículos de emergencias trabajan de “techo a techo”, es decir sólo hacen traslados de pacientes de casas a centros sanitarios o entre hospitales. No aportan a hechos de emergencia.

Ante esta situación, y para no duplicar recursos, personal que estaba en el lugar anuló el pedido de la ambulancia municipal, que ya estaba en camino. Todo quedó registrado en la “carta de despacho”: tanto la convocatoria como la cancelación.

Pero la cosa no termina allí.

Esta sección, pudo conocer que, quien llegó a bordo de la ambulancia -patente AG 427 VA- que había salido del Penna era, nada más y nada menos, que la propia madre de la conductora. La mujer se llama Cristina Sánchez y es enfermera del nosocomio provincial. Llegó acompañada por un chofer. Ambos subieron a la joven y dijeron “nosotros nos hacemos cargo”.

Está más que claro que la accidentada llamó a su propia progenitora para que la auxiliara. O, mejor dicho, la rescatara. Una explicación podría ser que, de esta manera, se evitó la extracción de sangre para la realización de alcoholemia, que cuando no se hace en la calle por inspectores se debe realizar en el hospital.

Autoridades del SIES, se anoticiaron cuando un periodista de este medio se comunicó para la redacción de esta nota. Este domingo comenzaron una investigación interna, en la que aseguraron que de “corroborarse” estas conductas se aplicarán severas sanciones.

Además, habrá que establecer si en ese momento (6.30 am) la ambulancia “robada” por la enfermera y para cuestiones familiares, no estaba asignada al traslado de algún paciente.



Difamación con IA

En los últimos días, comenzó a instruirse en la ciudad una causa penal vinculada al uso delictual de la Inteligencia Artificial, modalidad que crece día a día en casi todo el mundo.

En distintos departamentos judiciales del país ya existen expedientes en los que se investiga a los autores de imágenes fabricadas y/o modificadas con IA con finalidades diversas. Puede ser con fines sexuales, de extorsión y de difamación entre otros.

La Corte Suprema ya alertó sobre esta problemática: el ministro Ricardo Lorenzetti señaló que este tipo de tecnología como “un factor de disrupción profunda en el Estado de derecho y la democracia”.

En el caso bahiense, según pudo conocer esta sección, se investiga la denuncia de un abogado sobre la generación y manipulación de imágenes que tuvieron la intención de difamar y dañar la reputación de distintas personas, alguna de ellas pertenecientes a la vida pública de Bahía.

La “clonación de rostro y de voz” también es uno de los elementos que se utilizan con fines inescrupulosos. La fiscalía ya tiene identificado al autor y avanzaría con una imputación penal, más allá de los reclamos que pudiera haber en el ámbito civil.



Identidad barrial

Así como ocurrió hace unas semanas en Villa Mitre, el pasado sábado, y a pesar del clima adverso, fue todo un éxito el festejo por los 139 años de la fundación del Barrio Noroeste. Miles de bahienses de ese sector y de otros, se acercaron para disfrutar en la calle Don Bosco peatonalizada, de actividades culturales, sociales, gastronómicas y comerciales.

Cabe destacar que la idea surgió de los propios vecinos y comerciantes de Noroeste, y que fue apoyada por la Cámara y la Corporación del Comercio y por el Municipio. Según supimos, fue todo un éxito, los comercios recibieron una gran cantidad de gente, y el ambiente fue muy festivo. Está claro que la respuesta a la crisis es tratar de seguir adelante, no bajar los brazos, y ponerle un poco de inventiva.

Lo próximo será en pocas semanas, con otro festejo en el Centro, en la previa de Navidad y Año Nuevo. Qué rápido pasó este 2026.



Luces y sombras

Una buena noticia de las últimas horas es que Vialidad Nacional iluminó y mejoró la señalización del sector del puente de Ruta 3 y el Canal Maldonado. Ese era un pedido recurrente por los automovilistas. Incluso habían ocurrido varios incidentes de tránsito (algunos graves) que hicieron notar que la situación era delicada.

La mala noticia es que sigue sin habilitarse la doble mano del puente de material, es decir, del original que fue reacondicionado por la propia gente de Vialidad. Nunca terminó de quedar claro si no aguanta el peso de dos camiones cruzando al mismo tiempo, por eso nadie quiere poner el “gancho” para hacerse cargo de la habilitación.

Lo cierto es que ahí sigue el puente metálico “provisorio”, en medio de un fenómeno de “Súper Niño” que está generando inundaciones en el litoral. ¿Y si mañana se necesita en otro lugar del país? En fin. Parece que llegaremos a la construcción del nuevo puente junto al nuevo Canal Maldonado con el puente modular ahí colocado.



Banco

Hace poco más de un mes el Banco Industrial (BIND) acordó ceder todas sus sucursales, salvo la casa central en CABA, al Banco Patagonia. Según ellos mismos informaron en su momento, “la decisión responde a una estrategia de reasignación de capital hacia los segmentos de empresas, banca digital, cash management, inversiones, entre otros”. Una buena noticia para los trabajadores del Industrial, incluidos los de nuestra ciudad, es que se mantuvieron todos los puestos de trabajo, algo que había sido pedido expresamente por el sindicato La Bancaria.

Por estas horas ya se les está comunicando a los clientes por mensajes de texto y mails que se acerquen a buscar sus nuevas tarjetas de débito. En el caso de los jubilados (muchos cobran en el BIND), pueden hacerlo en su día de cobro. Igualmente, cabe destacar que los servicios y los beneficios del banco se mantendrán hasta comienzos de 2027, para que se haga una transición ordenada, por lo que a nadie se le va a anular la tarjeta hasta esa fecha. Es bueno aclarar esto, ya que muchos de los clientes que recibieron la notificación creyeron que era algún tipo de estafa, cuando en realidad es un mensaje oficial del banco, el cual no pide ningún tipo de información personal ni de cuentas. A estar atentos.