Todo sobre el escándalo que rodea a Viviana Canosa

En el aire de La Brújula 24 llega una nueva columna de la periodista Laura Ubfal. ¡Imperdible!

En cuanto a los temas vinculados al mundo del espectáculo, el espacio de Laura en el programa “Vive cada día” no podía faltar. Y como siempre, la especialista habló de todo. Por ejemplo, dijo que “la gente parece que se está enganchando con ‘La Uno'”, en relación a la novela que se emite por El Trece.

“Parece que va quedando un poco de lado la parte social y los televidentes vuelven al culebrón”.

Lolo Rossi: “Estoy harta de Pampita y de Angel”

“Este año me tienen harta, arrancando por Pampita (Ardohaín), siguiendo por Ángel (De Brito) y todos en el jurado. Pasa que es un tema de música más que coreográfico, tiene que ver con los gustos y las preferencias. De hecho este año les pusimos un ritmo a ellos a ver qué hacían”, dijo Lolo Rossi, jefa de coachs de “La Academia” hablando por la Once Diez.

“Nosotros les dejamos mucho elegir a los participantes, este año mucho más que otros años. Este año es mediar entre lo que quiere el famoso, el bailarín y el jurado, Por eso son tres canales diferentes a los que hay que satisfacer, ni hablar de Marcelo (Tinelli) que también nos pega…antes era mucho más dinámico, porque elegíamos y podía no gustarles, pero este año es mucho más complicado, porque incluso a veces los tenemos que rebotar y cuesta convencerlos”, agregó enojada.

Lolo Rossi también habló sobre el final del reality y los posibles ganadores: “Hoy no sé quién puede llegar a ganar, tenemos dos puntas desde Pachu (Peña) de un lado, hasta Agustín Sierra o Cande Ruggeri que capaz no tienen previa, pero son muy buenos bailando”, concluyó.

Y sobre la ida de Flor Vigna dijo “A mi me sorprendió mucho el accidente, fue muy feo y nos dejó tambaleando a todos. Y para ella es muy difícil elegir un compañero para reemplazar a Facu, ellos se conocían muchísimo los tres. Nosotras les dimos opciones, pero iba a ser muy difícil buscarle alguien a Flor, que encima ella ya siendo bailarina está bueno que opine. Es muy corporal bailar en pareja y si no te pasa que el compañero es firme es difícil, a un famoso que no sabe bailar quizás es más fácil, pero con ella no porque sabe muy bien lo que necesita”.

“Encima para el show es una pérdida enorme artísticamente, ellos suman muchísimo al programa, todo lo que traían era diferente”.

Escándalo con Viviana Canosa

Desde el 14 de setiembre no concurre a su programa y hay versiones encontradas, pero A24 todavía desmiente extraoficialmente que haya desvinculado a Viviana Canosa. Las versiones dicen que decidieron apartarla por haber mentido al presentar un PCR negativo cuando estaba contagiada, a partir del coronavirus que contrajo su hija en la escuela ORT y que luego habría tenido como consecuencia que la madre de la conductora se haya infectado y esté internada e intubada por estas horas.

Fue a partir de este lunes, a las 18 horas, cuando se esperaba que Canosa regresara a su programa de la señal de América, como se había anticipado, que comenzaron a surgir las versiones sobre su ausencia.

Se acaba de ir mi médico.

Me recomendó unos días más de descanso para evitar recaídas. Ya falta menos! Los quiero y los extraño.

Nos vemos muy pronto! #VivianaConVos — Viviana Canosa (@vivicanosaok) September 27, 2021

“La mamá de Viviana Canosa está internada muy grave por Covid, que los infectados fueron toda la familia incluida la conductora, su pequeña hija y su padre”, informó la periodista Alejandra Quevedo de C5N y sumó: “Me agrega la fuente que no estaban vacunados ni la mamá ni el papá. Ella tampoco, pero los padres son grupos de riesgo. Yo digo no los vacunó, la influencia de la hija debe haber llevado a que no se vacunen”.

Al aire la sigue reemplazando el periodista Eduardo Battaglia, y en A24 prefieren el silencio, pero internamente no se habla del despido de Canosa como aseguraban algunas fuentes, por haber ocultado el contagio y haber concurrido igual a trabajar.

NOTICIA EN DESARROLLO

Con info de Laubfal.com