"Nos vemos en Argentina": el papa León XIV confirmó su intención de visitar el país tras la operación

El papa León XIV confirmó que mantiene su intención de visitar la Argentina en noviembre, pese a la intervención quirúrgica a la que será sometido este martes para extirparle un nódulo pulmonar detectado en una etapa temprana.

La señal más concreta llegó durante una audiencia privada con el arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, realizada en el Vaticano. Al despedirse, el religioso argentino le dijo “hasta pronto” y el Pontífice respondió: “Nos vemos en la Argentina”.

La frase fue interpretada como una ratificación de su voluntad de mantener la gira sudamericana prevista para noviembre, aunque la realización definitiva dependerá de cómo evolucione después de la cirugía y de las indicaciones médicas.

El viaje está previsto para comenzar el 6 de noviembre en Uruguay, continuar en la Argentina entre el 8 y el 11 y finalizar en Perú. En nuestro país se preparan actividades multitudinarias en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

La operación sorprendió tanto al Gobierno nacional como a autoridades de la Iglesia argentina. Sin embargo, hasta el momento no hubo cambios en los preparativos de seguridad, logística y organización de la visita.

Según informó Infobae, los equipos argentinos encargados de organizar el viaje no recibieron instrucciones de la Santa Sede para modificar los operativos previstos.

El Vaticano informó que León XIV será hospitalizado este martes 13 de octubre y que el período inicial de recuperación demandaría aproximadamente una semana. El nódulo fue detectado de manera temprana y los médicos recomendaron removerlo quirúrgicamente.

Durante la reunión con Lozano, el Papa también preguntó por los preparativos de la visita y por los lugares donde se prevén las principales celebraciones. Según el arzobispo, se mostró sereno y de buen ánimo.

Por ahora, entonces, el cronograma sigue en pie. La definición final quedará atada a la evolución del Pontífice después de la intervención y a la autorización de sus médicos para retomar una agenda internacional exigente.