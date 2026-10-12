Milei respaldó a Caputo y descartó cambios en Economía: "Nadie lo cuestiona"

El presidente Javier Milei rechazó de manera tajante las versiones sobre una posible salida de Luis Caputo del Ministerio de Economía y aseguró que ambos mantienen una relación “simbiótica” y una visión completamente alineada sobre el rumbo del Gobierno. También defendió la estrategia oficial para afrontar eventuales tensiones cambiarias durante 2027.

En declaraciones radiales, Milei fue consultado sobre los rumores que apuntaban a una renuncia del ministro y respondió con dureza. “Es una pelotudez del tamaño de una casa. Yo tengo una relación simbiótica con Toto Caputo, es literalmente simbiótica. Ante cada situación nosotros hablamos regularmente y siempre tenemos la visión perfectamente alineada”, afirmó.

El mandatario también calificó como “un disparate total” las versiones sobre una eventual salida del funcionario y las vinculó con la previa de una reunión entre Caputo y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

“Le inventan esto antes de la reunión con Georgieva”, sostuvo Milei, quien además cuestionó a quienes difunden supuestas versiones internas a través de grupos de WhatsApp. Según planteó, ese tipo de trascendidos busca debilitar al ministro en momentos en los que debe negociar con organismos internacionales.

“Cualquiera que vea mi relación con Toto, que vea lo que son las reuniones de gabinete, lo que es el proceso decisorio, hay que estar totalmente loco para creer que Caputo va a salir del Gobierno”, agregó.

Las declaraciones fueron publicadas este lunes por Infobae, que dio cuenta además de que el Presidente aprovechó la misma entrevista para defender la capacidad financiera del Gobierno de cara a 2027.

En ese sentido, Milei aseguró que la Argentina contará con unos USD 125.000 millones para hacer frente a una eventual corrida cambiaria el año próximo. “No espero una corrida, pero me preparo”, explicó.

Según detalló, esa cifra se conformaría a partir de distintas fuentes: dólares comerciales, financiamiento ya negociado, swaps con China y Estados Unidos, compras de divisas realizadas por el Banco Central y operaciones de dólar futuro.

Milei sostuvo que el país llegará a 2027 en una posición más sólida que en procesos electorales anteriores y recordó que el Gobierno tendrá vencimientos por unos USD 25.000 millones durante el próximo año.

De acuerdo con su explicación, parte de esos compromisos ya tendría mecanismos de refinanciación garantizados, mientras que los vencimientos externos serían afrontados con acuerdos con organismos internacionales y otros países.

A eso sumó los USD 20.000 millones comprados desde noviembre del año pasado, los swaps por USD 20.000 millones con China y una cifra similar con Estados Unidos, además de la posibilidad de operar dólar futuro por hasta USD 15.000 millones.

El Presidente vinculó también esa mayor disponibilidad de divisas con el superávit energético y sostuvo que la mejora de ese frente reduce la necesidad de tomar nueva deuda en el exterior.

Así, tal como publica Infobae, Milei buscó despejar dos frentes al mismo tiempo: ratificar la continuidad de Caputo al frente de Economía y reforzar el mensaje de que el Gobierno considera que tendrá suficiente respaldo financiero para atravesar un año electoral sin modificar el rumbo económico.