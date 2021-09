Andy y una mesa que promete

Como todos los días, la periodista Laura Ubfal desarrolló su habitual columna de espectáculos en el air del programa “Vive cada día”, que se emite por LA BRÚJULA 24.

La profesional abordó en primera instancia todo lo que dejó el rating en la noche de la televisión argentina, y luego siguió con los temas más trascendentes a nivel general.

Gonzalo y Facundo, tendencia

El voto popular es el que vale y el galán de “La 1.5/18” Gonzalo Heredia junto a Facundo, el participante de “Bake Off”, son los elegidos por ellos y ellas en Twitter, para elogiarlos, adularlos, hacerles proposiciones amorosas y valorar sus talentos de todo tipo en memes y tuits varios.

Pero para Gonzalo Heredia hay tantas flores como palos y no dudó en contestar a sus seguidores.

Facundo te trae un postre así mmmmm sacrilegioooo#BakeOffArgentina pic.twitter.com/iIkMPAmGbD — 𝘧𝘦𝘳𝘯𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘳𝘰𝘥𝘳𝘪𝘨𝘶𝘦𝘻 (@iamferro) September 23, 2021

#LaUno tiene todo para ser criticada pero Gonzalo Heredia con ese corte.. pic.twitter.com/c0ezIrGeSg — Seba (@Sebaaah95) September 22, 2021

Cada mirada, cada gesto, el corte de pelo, todo es válido para ser comentado y para convertir tanto a Gonzalo como a Facundo en TT.

#BakeOffArgentina A Facundo le pruebo el trifle, el dulce de leche, la gelatina, todo pic.twitter.com/2rOrSNo3dF — TaylorThePioneer (@tvc2019) September 23, 2021

Pero los elogios no alcanzan para bajarle el tono a la polémica de las redes sobre el personaje de Gonzalo Heredia, quien no duda en contestarle a sus seguidores y aclaró por la Once Diez lo que opina sobre la mirada de algunos con relación a la ficción.

“Yo entiendo todo eso de decir ‘qué poco creíble Gonzalo Heredia haciendo de villero. Es todo ficción y puede estar contada por todos y desde cualquier lugar, siempre es una ficción. El tema es que siempre caen contra la industria nacional, porque si esto fuera material de una plataforma de otro lugar, se ve y no le tiran con todo como a esto”.

Y no dudó en contestarle directamente a quienes lo critican:

Chicxs dejo de actuar sin problemas si les pagan el colegio y los gastos varios a mis hijxs. Posta. 😁 — Gonzalo Heredia. (@gonzaloherediao) September 23, 2021

Andy con cinco invitados que convocan

Un sábado más para “PH, podemos hablar” con cinco invitados que contarán sus historias de vida en el “punto de encuentro” por Telefe.

Entre ellos estará Donato de Santis, llegado de Italia, adonde fue a visitar a si madre en el hogar de la Puglia, quien se prepara para grabar desde el mes que viene la tercera temporada de “MasterChef Celebrity 3”.

Con ellos estarán Eleonora Wexler, que estrena la película “Yo nena, yo princesa” sobre una infancia trans.

Y completarán el programa, los invitados Sofía “Jujuy” Jimenez; Germán “Tripa” Tripel y Julián Weich.

