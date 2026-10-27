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La ciencia aclara dudas sobre el aceite de romero para el crecimiento del pelo
Un estudio encontró resultados alentadores para combatir la caída del cabello, aunque los especialistas advierten que todavía faltan pruebas para confirmar su eficacia.
El aceite de romero se convirtió en uno de los productos naturales más populares para el cuidado del cabello, especialmente entre quienes buscan estimular su crecimiento y prevenir la caída. Sin embargo, aunque algunas investigaciones encontraron resultados prometedores, la ciencia todavía no pudo determinar con certeza hasta qué punto funciona.
Según publicó Ámbito, uno de los principales antecedentes científicos es un estudio realizado en 2015 con 100 hombres que presentaban alopecia androgenética, una de las formas más frecuentes de pérdida de cabello.
Durante seis meses, los investigadores dividieron a los participantes en dos grupos: uno utilizó una preparación con romero y el otro recibió minoxidil al 2%, un medicamento empleado para tratar este problema. Al finalizar el período, ambos registraron un aumento en la cantidad de pelos, sin diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos.
Aunque los resultados despertaron interés, los especialistas señalaron que la investigación tuvo limitaciones importantes, entre ellas la ausencia de un grupo que recibiera placebo. Por ese motivo, no alcanza para afirmar que el aceite de romero tenga la misma eficacia que los medicamentos convencionales.
El interés científico por esta planta se relaciona con sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios, que podrían favorecer las condiciones del cuero cabelludo. También se investiga su posible influencia sobre la circulación sanguínea en la zona donde se encuentran los folículos pilosos.
No obstante, todavía no existen pruebas concluyentes de que estos efectos se traduzcan en un crecimiento más rápido o permitan recuperar el cabello perdido. Algo similar ocurre con los masajes capilares, que pueden ayudar a distribuir los productos y generar una sensación de relajación, pero cuya capacidad para aumentar la densidad del pelo no está demostrada.
Otro aspecto importante es la forma de aplicación. Los especialistas desaconsejan utilizar aceite esencial de romero puro directamente sobre la piel, debido a que su elevada concentración puede provocar irritaciones, ardor o reacciones alérgicas.
En caso de utilizarlo, recomiendan elegir productos formulados para uso capilar o preparaciones correctamente diluidas en aceites portadores, como los de coco, jojoba o almendras. También aconsejan realizar una prueba previa en una pequeña zona de piel y suspender la aplicación si aparecen molestias.
En definitiva, el romero aparece como una alternativa que merece seguir siendo investigada, pero no como una solución comprobada contra la calvicie. Ante una caída persistente, repentina o acompañada de otros síntomas, la recomendación es consultar a un dermatólogo para identificar sus causas y determinar el tratamiento adecuado.
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