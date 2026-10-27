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Construir en Bahía Blanca: qué dicen los últimos datos sobre los costos
Cuánto se han encarecido los materiales y la mano de obra en la ciudad.
Construir en Bahía Blanca volvió a encarecerse durante el tercer trimestre de 2026, impulsado principalmente por el incremento de la mano de obra. Según el Panel de Indicadores de la Construcción Bahiense (PICBA) de la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB), los materiales aumentaron 5,2%, los trabajos contratados subieron 12,8% y el costo promedio del metro cuadrado avanzó 9,9%.
De esta manera, el valor estimado para construir un metro cuadrado alcanzó los $1.823.373. La variación superó tanto la inflación trimestral medida por el CREEBBA, que fue del 5,5%, como el incremento del tipo de cambio oficial, situado en 1,3%. Esto implicó también un encarecimiento del costo de construcción medido en dólares.
Dentro de los materiales, los mayores incrementos del trimestre se observaron en cristales, vidrios y espejos; tierra, tosca y suelo para rellenos; y revestimientos y pisos. Las menores subas correspondieron a carpinterías, pinturas y amoblamiento para cocina.
La situación fue diferente en la mano de obra. Los mayores incrementos correspondieron a yesería, instalación de gas e instalación sanitaria, mientras que otros trabajos y gastos, movimiento de tierra y estructuras tuvieron las variaciones más bajas. Las 12 categorías analizadas aumentaron por encima de la inflación.
El salario nominal promedio por hora de los trabajadores de la construcción llegó a $6.672,82, con una suba del 15,9% respecto del trimestre anterior. Descontado el efecto de la inflación, el incremento real fue del 9,78%.
En materia laboral, UOCRA y UECARA contabilizaron en conjunto 2.801 trabajadores activos en el sector de la construcción local. El 70% correspondió a UOCRA y el 30% restante a UECARA.
Por otro lado, durante el trimestre fueron autorizados en la ciudad 49.415 metros cuadrados de superficie cubierta, un 20,6% más que en el período anterior. Sin embargo, la cantidad de permisos de obra bajó 4,6%, hasta 227. Las viviendas multifamiliares representaron el 37,1% de la superficie autorizada y las unifamiliares, el 31,7%.
Las perspectivas empresariales mostraron una mejora respecto de la medición anterior. El 53,3% de las firmas consultadas considera que la actividad no variará durante el próximo trimestre, mientras que el 40% espera un leve aumento y el 6,7% prevé una suba más marcada.
En cuanto a la rentabilidad, el 53,3% de las empresas señaló que se encuentra muy por debajo de su promedio histórico y otro 26,7% la ubicó levemente por debajo. A su vez, el 60% consideró que la puesta en marcha de nuevos planes de obra pública sería uno de los principales factores para estimular la actividad.
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