En Sadop advierten que “no es nuevo, ya hemos acompañado algún reclamo similar”

Desde Sadop, el gremio que nuclea a los docentes del sector privado, se refirieron a la denuncia que realizaron padres de los alumnos del Jardín Horas Felices, quienes aseguraron que allí se le servía a los nenes alimentos vencidos y que existía maltrato psicológico a los maestros.

En diálogo con el programa “Vive cada día”, que se emite por La Brújula 24, Margarita Orellano, a cargo de la delegación local del gremio, comentó que “escuchamos y vimos lo que manifiesta el papá denunciante, y eso no hace más que reafirmar lo que venimos manifestando desde Sadop”.

“Tiene que ver con las condiciones de precarización que sufren los docentes en el nivel maternal, especialmente, pero a nivel general también. Nos anoticiamos de esto por la nota, y creemos que pasa muchas veces por el miedo a perder la fuente de trabajo o sufrir alguna presión por parte de los empleadores”, sostuvo Orellano.

Y agregó: “Esto no es nuevo, ya en alguna ocasión anterior hemos acompañado algún reclamo similar con el mismo jardín, lo cual no deja de preocuparnos muchísimo. Sabemos que los docentes tienen miedo y por eso no se acercan al sindicato. En el comunicado que sacamos ayer animamos a que se acerquen, por lo menos a interiorizarse”.

La investigación

Ayer, el Inspector Jefe Regional de Región 22 Gestión Privada (Dipregep), Luis Soifer, habló con la redacción de LA BRÚJULA 24 acerca de lo ocurrido y comentó que “se está trabajando con la supervisión a partir de que estamos en conocimiento de una comunicación al respecto. Se está trabajando para que se regularice toda la situación y que aquello que preocupa a las familias pueda tener respuesta”.

De todos modos, consultado respecto de la continuidad de las clases, respondió: “Sí, justamente están en estos momentos trabajando las inspectoras con este tema”.