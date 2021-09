La columna de la Ubfal: el novio de Piquín le salvó la noche a Tinelli

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió esta mañana las principales novedades del mundo del espectáculo, en la semana donde la ficción volvió a la pantalla chica y la noche todavía se acomoda a los nuevos números, siendo aún una tira extranjera lo más visto por los argentinos.

Aquí, un resumen de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Siempre lo supimos, las novedades valen y los personajes que ilumina Tinelli más. Y así en la noche de este martes, Agustín Barajas, el bailaor, novio de Hernán Piquín, con hambre de cámara y de fama en nuestro país, cosa que no tienen nada de malo, dejó a todo el elenco sentado, mientras le tomaban un casting en vivo a él y a tres bailarinas para elegir su partenaire. La tira de Polka recibió muy buenos 14 puntos de Los 8 escalones del millón y no pudo mantener el promedio porque Telefe cambió el horario de Doctor Milagro y lo estiró hasta las 22.50. Pero promedió unos 13. En esos últimos diez minutos, La 1.5.18 subió y le dejó buenos casi 14 a Tinelli que bajó, pero luego pudo mantenerse a flote en dos dígitos justamente con este joven bailarín español”.

“A partir de que hay dos programas pensados para las tardes de El Trece: uno Hogar dulce hogar, el reality de Laflia y el otro El Juego de la Oca, de entretenimientos, de Kuarzo; se produjeron una serie de confusiones de nombres que se revolearon y combinaron y que no serán. Uno de los nombres más repetidos fue el de Federico Bal, quien había hecho el casting para Match Game primero (un programa de BoxFish donde terminó siendo elegido Rada); después el de El juego de la Oca y finalmente, acabó siendo convocado para el ciclo de la productora de Marcelo Tinelli donde parece será uno de los conductores. Decimos uno, porque están buscando la conductora que lo acompañará en este reality que se grabará de noche en una conocida casa de artículos de construcción y decoración, que de día, obviamente, está abierto al público. Fede estuvo trabajando en El Trece, como jurado en “Los 8 escalones del millón” y llegó al jurado de “La Academia” por algunos días, de ahí su nuevo contacto con Laflia. Cabe recordar que tiempo atrás dijimos que la primera convocada fue Eleonora Wexler, que agradeció y dijo que no. La segunda fue Andrea Politti, pero no puede hacerlo porque de noche hace teatro y también llamaron a Eugenia Tobal, como anticipamos, pero tampoco será de la partida”.

“La propuesta cultural y de entretenimientos que conduce Guido Kaczka ya está instalada en las noches de El Trece y en este martes, Los 8 escalones del millón tuvo una sorpresa con la participación especial en el jurado de María Kodama. La mujer de Borges aceptó formar parte del jurado para sumarle prestigio y estuvo preguntando a los participantes sobre la vida y obra del gran escritor, del que es fanático seguidor el propio conductor del programa. Junto a María integraron el jurado de este martes, Carmen Barbieri (fija preguntando sobre espectáculos); Martín Liberman (deportes), Nicole Neumann (ecología, calidad de vida y moda) y Santiago Do Rego (tecnología). Hasta el debut de este lunes de la ficción de Polka, “Los 8 escalones del millón” venía siendo lo más visto del prime time del canal y se mantiene con buen promedio, dejándole un muy buen piso a la telenovela. El programa que conduce Guido es producción de Kuarzo”.