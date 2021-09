Denuncia de abuso en Sacoa: evaluarán el contenido de las cámaras de seguridad

La fiscal Agustina Olguín habló esta mañana con el equipo periodístico del programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24, en relación al avance de la causa de un supuesto abuso ocurrido en el interior de Sacoa, en el shopping.

Todo se originó a raíz de la denuncia de una joven, quien aseguró que un empleado le tocó la cola cuando estaba subiendo a una de las atracciones llamada “Barco Pirata”. Horas más tarde, también en contacto con este medio, Eduardo Schwartz, encargado de ese local de videojuegos, desmintió la versión y dijo que había sido un roce accidental.

“La chica cuenta que ingresando al juego, una vez que pasa siente que le tocan la nalga izquierda con la mano abierta, no refiere que haya sido algo sin querer. Hace esa descripción específica, no es que no sabe cómo la tocaron, fue como una palmada”, explicó Olguín.

Y agregó: “En ese momento se encontraba con su familia, por eso interviene en la escena su marido. Se dispusieron medidas, es una causa reciente, faltan declaraciones testimoniales, hay que identificar a los distintos empleados que pueden haber visto algo de lo que sucedió. Y por supuesto, una prueba que va a ser fundamental si arroja algún dato positivo son las cámaras de seguridad, que ya fueron solicitadas y enviadas anoche”.

“El instructor de la causa las mira personalmente y si hay algo que destacar también lo hace el fiscal. Veremos qué es lo que arroja, habría que ver si había cámaras enfocando a ese lugar”.

Respecto de nuevas determinaciones, comentó que “se dispuso la declaración de la víctima en sede de Fiscalía, es un elemento que ordenamos en todas las causas de abuso”, pero también refirió que “estamos de turno y la verdad es que entraron una cantidad exorbitante de causas de abuso, este año se dispararon bastante”.

Y relató lo que podría haber ocurrido luego del supuesto tocamiento. “Ella –por la víctima– relata una cierta situación –pelea– en la que interviene el marido y este empleado, y si existió un hecho en particular en el que hubiera quedado lesionado el trabajador, por ejemplo, la que interviene es la Fiscalía de índole genérica”. “Todo lo que sucede en forma inmediata al hecho denunciado, son elementos que se valoran para objetivar el relato, para ver si tiene cierta coherencia”.