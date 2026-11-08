León XIV recordó a Francisco en su primer discurso: "Vengo a la patria donde él comenzó la historia"

El papa León XIV dedicó buena parte de su primer discurso en la Argentina a recordar a Francisco, su antecesor, y destacó el significado especial de visitar el país donde nació y se formó Jorge Bergoglio. Durante su mensaje en el Palacio Libertad, el Pontífice trazó un paralelismo entre su llegada y el camino que recorrió el argentino cuando fue elegido para conducir la Iglesia católica en 2013.

“Mi llegada a esta tierra tiene, para mí, un significado particular. Durante 12 años, la Iglesia universal escuchó la voz de un Pontífice argentino que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”, expresó ante las autoridades y representantes de distintos sectores de la sociedad.

En uno de los pasajes más emotivos de su intervención, León XIV habló del recorrido simbólico que representa su visita. “Hoy, al sucederle en el ministerio petrino, recorro en cierto modo el camino inverso y vengo a la patria donde el Papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia”, sostuvo.



El Santo Padre también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la identidad argentina y el aporte de las distintas generaciones que construyeron el país. Recordó tanto a quienes nacieron en estas tierras como a los inmigrantes que encontraron un nuevo hogar y a los pueblos originarios que habitaban el territorio mucho antes de la conformación del Estado nacional.

En ese sentido, destacó que la Argentina se fue construyendo a partir de experiencias y tradiciones diversas, y valoró especialmente su capacidad de recibir a quienes llegaron desde otros lugares. También hizo referencia a la fortaleza de una sociedad que, incluso en momentos difíciles, ha sabido levantarse y seguir adelante. “Todos han contribuido a la Argentina que hoy tengo la alegría de visitar”, afirmó.

Hacia el final de su mensaje, León XIV volvió a recordar a Francisco al mencionar a Nuestra Señora de Luján, una figura profundamente ligada a la fe de los argentinos. El Pontífice evocó las peregrinaciones de distintas generaciones de familias, trabajadores y jóvenes, y recuperó una frase pronunciada por Bergoglio en un videomensaje de septiembre de 2016: “Que el Señor los haga crecer como pueblo”.

“Se lo pido al Señor de corazón, por intercesión de María Santísima de Luján. Que ella siga velando por esta tierra, cuide de cada uno de sus hijos y los mantenga siempre cerca de Jesús”, expresó, al cerrar una intervención marcada por el recuerdo de su antecesor y el reconocimiento a la historia religiosa del país.

Las palabras tuvieron un significado particular porque se trata de la primera visita de un Papa a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II estuvo por última vez en territorio nacional. Francisco, elegido el 13 de marzo de 2013 y fallecido el 21 de abril de 2025, nunca regresó a su país durante su pontificado. Ahora, su sucesor retomó ese vínculo con un mensaje que puso en primer plano las raíces argentinas del primer Papa latinoamericano.

Con información de TN