León XIV tendrá una intensa agenda en su segundo día en Argentina: todas las actividades

Luego de su llegada al país y del encuentro que mantuvo con el presidente Javier Milei, el papa León XIV continuará este lunes su visita a la Argentina con una intensa agenda que combinará actividades sociales, celebraciones religiosas y reuniones institucionales. La jornada se desarrollará entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en medio del feriado nacional dispuesto por el Gobierno.

🇦🇷 MULTITUDINARIA BIENVENIDA AL PAPA LEÓN XIV EN BUENOS AIRES Miles de argentinos llenaron las calles y abarrotaron los balcones de los alrededores de la Nunciatura Apostólica para recibir al Papa León XIV. Argentina vuelve a recibir la visita de un Pontífice después de 39 años, desde el viaje de San Juan Pablo II en 1987. #PapaEnArgentina #ViajeApostolico #LeónXIV https://t.co/uPOUnttp2X — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) November 9, 2026

Según el cronograma oficial difundido por el Vaticano, la primera actividad está prevista para las 9.15 en el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad de Claypole, donde el pontífice compartirá un encuentro con trabajadores y personas asistidas por la institución.

Uno de los momentos centrales del día llegará a las 11.30, cuando León XIV encabezará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, situado en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo. La celebración será abierta al público y se espera una importante concurrencia de fieles de distintos puntos del país.

Por la tarde, a las 16.10, el Papa se trasladará a la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, para participar de un encuentro con representantes del mundo del trabajo. La actividad reunirá a dirigentes sindicales, empresarios y referentes de organizaciones sociales, en uno de los espacios más vinculados con la realidad económica y laboral del país dentro de su recorrida.

La agenda continuará a las 17.30 en el Palacio San Martín, donde mantendrá una reunión con líderes de comunidades cristianas y representantes de distintas tradiciones religiosas. El encuentro estará dedicado al diálogo entre credos y a los desafíos de la convivencia en la sociedad.

Posteriormente, a las 18.45, el pontífice presidirá una celebración de vísperas junto a los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La jornada concluirá a las 19.45 con una cena junto al episcopado en la sede del Arzobispado.

La visita de León XIV marca el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años. El último había sido Juan Pablo II, en 1987. El actual pontífice arribó este domingo desde Uruguay, fue recibido por Milei y desarrolló sus primeras actividades oficiales en la Capital Federal.

🇦🇷 LAS CAMPANAS DE ARGENTINA REPICAN PARA RECIBIR AL PAPA LEÓN XIV A primera hora de la mañana, las campanas de las iglesias han repicado por toda Argentina para anunciar la llegada del Santo Padre. Un sonido de fe y alegría que ha resonado de parroquia en parroquia, mientras el país aguardaba con expectación la visita del Papa León XIV. #PapaLeónXIV #PapaEnArgentina #ViajeApostolico https://t.co/Ax9COrnE2M — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) November 9, 2026

El recorrido continuará el martes en Córdoba, donde celebrará una misa y se reunirá con representantes de la Iglesia, antes de regresar a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes. Finalmente, el miércoles 11 visitará un establecimiento penitenciario y encabezará una celebración en la Basílica de Luján, antes de partir hacia Perú para continuar su gira por Sudamérica.