Raúl Kollmann reveló el principal motivo del “voto bronca” contra el Gobierno

Raúl Kollmann, periodista y analista político, analizó esta mañana en diálogo con Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, los resultados de las elecciones del domingo, que arrojaron una importante caída del oficialismo a nivel nacional.

Primero, el especialista señaló que lo ocurrido tuvo que ver con “un voto protesta”, y dijo que eso “se ve por todos lados”. A modo de ejemplo, puso énfasis en “el voto a Juntos por el Cambio, en el voto a Milei, a la Izquierda en casi todos los distritos, el voto en blanco que subió y sobre todo la cantidad de gente que no concurrió”.

“Ayer el Ministerio dio los números oficiales y se habla de un 66,2% de presentismo, que es el más bajo por supuesto, con lógica por la pandemia. Pero no hay que olvidar que en una elección parecida a esta, también legislativa pero del 2017, votó el 72,3, es decir un 6% más que ahora”, indicó.

Y recordó: “Hablando con Roberto Bacman –encuestador-, que hizo una boca de urna el domingo, él prácticamente acertó el voto de Cambiemos y que Randazzo haría una mala elección, pero no le acertó al voto peronista. Calculó que sacaría un 43% y fue 33%. Se perdieron 10 puntos, de los cuales la mitad es de gente que no fue a votar, enojada, lo cual no es un gesto neutro”.

Consultado sobre las chances de revertir la situación por parte del Gobierno, por supuesto pensando en noviembre, Kollman sostuvo que “creo que no hay una sola que se pueda hacer para cambiarlo. ¿Es imposible revertir? es difícil, no imposible. Macri perdió las PASO por 16 puntos y terminó perdiendo por 8, por ende acortó bastante. En 2017 Bullrich perdió levemente con Cristina la Senaduría, pero en la general le ganó por 3. Es decir que mover 3 puntos y medio como es lo que ocurrió aquí me parece posible en la provincia de Buenos Aires”.

“Una combinación de decisiones hay que tomar, por ejemplo convocar fuerte a los intendentes, que están dolidos, que están en la pelea con la Cámpora. Yo renovaría el gabinete simplemente porque hay que hacerlo, más después de que te digan que esto que han echo es una cagada”.

“Mi humilde opinión sobre esto es que la no presencialidad en las escuelas fue un error. La OMS no estaba muy de acuerdo con eso tampoco, primero porque te arriesgás a la deserción escolar, y segundo porque se arma un caos familiar muy fuerte, no es fácil manejar los chicos durante 24 horas, a muchos los afectó económicamente también. Creo que ahí hubo un error, hubiera tenido eso un costo epidemiológico seguro, aunque hubo otros países como España que lo hicieron de esa manera”, aseveró.