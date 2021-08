Laura Ubfal, periodista especializada en temas del mundo del espectáculo argentino, habló de todo esta mañana en LA BRÚJULA 24. Una de las columnas más esperadas del programa “Vive cada día”.

Cande Vetrano, 30 cumplidos, Lali, China y Martitegui

“Yo me puse competitiva, quería ganar “MasterChef”, lo hablé con mi psicóloga y ensayé qué diría si me fuera, y a las cinco horas estaba diciendo eso…fue raro“, contó Cande Vetrano charlando con Jey Mammon en “Los Mammones”.

Un día después de su cumpleaños de 30, Cande contó anécdotas de su infancia, cuando hizo “Agrandadytos” y “Rincón de Luz” donde dio su primer beso de ficción y selló su amistad con Lali y también con China Suárez, quien estaba viendola en el programa y le mandó su amor por Twitter.

“Ningún jurado fue “guacho” pero Martitegui dice las cosas con mucha sinceridad, pero lejos es el que da los mejores consejos“, afirmó Cande.

Andy se aseguró un “punto de encuentro” taquillero

Se viene otro sábado de competencia entre Andy Kusnetzoff y Juana Viale y el teatro trae nuevos estrenos y figuras que deciden ir a la televisión a promocionar sus espectáculos.

En esa línea, estará en el “punto de encuentro” Verónica LLinás, quien viene haciendo muchas notas desde el preestreno de “Dos locas de remate“, comedia que comparte en cartel con Soledad Silveyra y a la que le va sensacional en materia de taquilla en el Astral.

Acompañará a la actriz, Pablo Echarri, quien como LLinás viene agotando localidades en el Multitabaris desde su estreno el jueves pasado, sumando funciones en este lunes feriado con “ART”, donde comparte escenario con Fernan Miras y Mike Amigorena, dirigidos por Ricardo Darín y German Palacios.El que también estará este sábado, recuperado del Covid, contando sus anécdotas, es Guillermo Coppola, un invitado que no falla.

Coppola está por estos días en la tele porque aparece en el jurado de “Los 8 escalones del millón” haciendo preguntas sobre Maradona.

Se sumará a este “PH; podemos hablar”, Natalie Weber, quien evalúa con su marido, Mauro Zárate, su vida en el exterior, tras retirarse el jugador de Boca Juniors y completará la lista de invitados, Mery del Cerro, flamante conductora de un reality de belleza que Telefe emite los domingos, después de “La voz del embajador”.

De nuevo los mejores: Cachete y Fio

Camino a ser los mejores de “La Academia” Cachete Sierra y Fiorella bailaron una cumbia muy exigida a nivel trucos, con la coreo del talentoso Mati Napp, con beso final incluido.

Recordando cada vez más la química de Fede Bal y Laurita Fernandez en sus buenos tiempos de pareja; Cachete y Fio le ponen toda la energía y la pasión a sus performances y en la cumbia no fueron menos.

El actor y la bailarina salen hace un mes y medio y ya disfrutaron de un viaje compartido a Balcarce, siempre con la compañía de la adorable Marta, la perrita de Cachete.

La angustia de Virginia Gallardo

Decidió no participar de la docuserie basada en la vida de Ricardo Fort y ahora Marta, la hija del fallecido empresario, le recriminó a Virginia Gallardo su actitud.

El tema hizo que la panelista de “Intrusos” se angustiara ante cámara por el tratamiento del tema y al escuchar a la hija de su ex amigo, a quien apoyó para organizar su fiesta de quince y a quien conoce desde hace diez años, cuando ella inició su relación con Fort.

“Lamento todo lo sucedido, que siga adelante, que tenga el mayor éxito del mundo, pero yo no quiero estar, no me usen para esto, entiendo todo y al final nadie me entiende a mí, fin” sentenció Virginia Gallardo sobre un material que todavía no tiene ni fecha de inicio de grabaciones ni plataforma en la que supuestamente se emitirá.

