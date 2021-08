“Nosotros somos un liberalismo popular, no uno de chantas”

Los precandidatos a diputados nacionales por provincia de Buenos Aires José Luis Espert y Carolina Píparo, de Avanza Libertad, lanzaron en Bahía su campaña electoral de cara a las próximas elecciones legislativas. De hecho, ayer brindaron una conferencia de prensa en un hotel céntrico y esta tarde, con un acto central en la Plaza Rivadavia, darán inicio a la llamada “marcha de la libertad”.

Y como no podía ser de otra manera, también pasaron por los estudios de LA BRÚJULA 24 para un mano a mano con el periodista Germán Sasso. Primero, la platense habló de su vida personal y el motivo que la alejó de Juntos por el Cambio. Afirmó que “yo viví en todo el país y el 2010 fue un antes y un después para mí. Esto fue un proceso, Cambiemos hoy no existe más, es un espacio donde se debate otro tema, como quien sueña con ser presidente o gobernador, y no me interesa estar ahí”. No soy una analista política, pero creo que esa no era la estrategia para este año”.

El economista, por su parte, remarcó que su espacio es la verdadera oposición. “Yo creo que no solo nos podemos meter, sino que nos vamos a meter en la pelea porque el oficialismo sabemos de su fracaso en materia epidemiológica y económica, y del otro lado una oposición que no lo es. Nosotros proponemos cambios muy concretos, profundos. Del otro lado hay promesas, caritas lindas, pero solo son promesas y sueños, y nos dicen que veamos el futuro con la esperanza”.

“Nosotros no somos eso, somos gente que viene del mismo lugar que la gente que vota, somos gente de laburo, de estudio. Yo con 59 años terminé mi doctorado, sabemos lo que es estudiar, pagar un quincena, que te demuelan los sindicatos. Venimos con propuestas concretas para la gente. Decimos que tenemos seis millones de trabajadores en negro, entonces hagamos algo con los impuestos”, argumentó.

Y en ese mismo sentido, Espert se preguntó “¿por qué es practicable solo lo que nos destruye como sociedad y lo que no se discute en todo el mundo?, ¿por qué damos como resuelto que Argentina no tiene futuro y que lo único que se puede hacer es replicar modelos de crisis e inseguridad?”.

“Lo que decimos que hay que hacer es lo que predomina en el mundo, lo que hacen los países en donde se vive bien, pero acá nos hicieron creer todo lo contrario. El trabajo en el mundo está en blanco no como acá y te cobran impuestos razonables. Acá no ocurre nada de eso”, manifestó.

Más de los candidatos en La Brújula 24

Eventual presidencia. “No pienso en el 2023, lo que trabajamos ahora es en proyectos para que cuando entremos en el Congreso se empiecen a hablar de otras cosas en este país. No vamos a ir a calentar banco, vamos a promover un proyecto que transforme el Mercosur en un simple tratado de libre comercio, queremos cambiar el Estado para eliminar el déficit fiscal y bajar los impuestos de una buena vez, la gente no da más. El impuesto al cheque hay que eliminarlo directamente, hay que hacer una baja de aportes patronales para que los empresarios tengan ganas de tomar gente. Tenemos un montón de cosas para trabajar ahora”

Sindicatos. “Me encanta que los gordos de la mafia sindical me detesten porque vamos contra ellos, a los ‘sindigarcas’ no les importa el trabajador, sino hubieran promovido ellos leyes para que estén en blanco”.

Inflación. “Yo no voy a decir que es lo más fácil, pero el tema es conceptualmente muy simple de resolver porque la ciencia ya dijo que es un fenómeno monetario. Allá por el 1976, el Nobel se lo dieron a Milton Friedman por su teoría monetarista de inflación. Está probado por las ciencias duras en un montón de países y a lo largo de mucho tiempo. Es un problema de oferta y demanda de dinero”.

Convertibilidad “Los problemas inflacionarios son consecuencia de problemas de índole real. Es un fenómeno monetario porque sobra dinero respecto de la demanda. Pasa porque tenemos un Estado que gasta muchísimo más de lo muchísimo que se recauda”.

“Creo que José Luis carga con este prejuicio porque quiere un Estado eficiente. Hoy tenemos 21 ministerios y estuve a cargo a ad honorem de la Secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata.​ La realidad es que los ministerios que se crearon no cambiaron nada la situación, no tenemos más psicólogas o abogadas trabajando. Creo que ahí es donde hay que empezar a mirar el gasto, en la planta política. Yo he visto secretarios de Política Criminal en el Ministerio de Seguridad con 18 años, no quiero menospreciar a nadie, pero hay gente mucho más calificada. Cualquier empleado público de la Provincia me va a entender con lo que estoy diciendo”, dijo Carolina Píparo.

Y siguió Espert. “El liberalismo que nosotros encarnamos es popular, no es un liberalismo de garcas, poderosos y corporaciones. Nuestra obsesión es terminar con esta tendencia de la Argentina que tiende a ser una gran villa miseria. Ya tenemos 20 millones de personas que viven de planes, 4 en villas, 6 millones de trabajadores en negro. Somos gente de sentido común, que creemos que hay cosas que no se pueden discutir para que nos vaya bien. La única forma de eliminar los planes sociales es generando trabajo genuino que les de futuro a esas personas. La gente que cobra esos planes se terminaron quedando en la nada producto de las sucesivas crisis económicas”.

“Estamos lejos de querer eliminar los planes, pero obsesionados en cambiarlos por trabajo genuino para que esas personas sean libres”

“La segunda cosa que quiero decir tiene que ver con el régimen de coparticipación de impuestos. En Argentina es muy injusto para todos los bonaerenses, porque cuando hay un pobre que va a comprar leche gran parte de ese IVA que paga va a otra provincia. Por eso hay que reformularlo, condicionemos la coparticipación a los gastos federales que se hacen en cada provincia. Si en Formosa, donde gobierna el impresentable de Insfrán, no se genera nada, que no vaya la plata de los impuestos de los bonaerenses y de esa manera va a tener que reducir esa planta de secuaces que lo rodean”.

“Hay que promover reformas profundas para que a los argentinos le vaya mejor. Que le saquen un punto a la Ciudad de Buenos Aires no quiere decir que le va a ir mejor a los bonaerenses. Este es un Estado muy injusto”.

Créditos. “Lo que le digo a todos es que no hay solución particular sin soluciones generales primero. En una Argentina demente como ésta, donde las tarifas de pronto te las regalan y después te la ajustan por tres, donde la inflación pasa de 0 a 100, te van a demoler igual. Yo creo que hay que hacer una reforma estructural antes de pensar por ejemplo en tasas a largo plazo”.

Vacunas. “Acá murió gente por una cuestión ideológica. Es el mismo kirchnerismo que cuando pasó lo de Cromañón, donde murieron casi 200 criaturas, los Kirchner estuvieron 15 días con la boca cerrada porque Aníbal Ibarra era el delfín de ellos. Acá la salud de los argentinos a muchos del kirchnerismo no les importa. La vida les importó menos que la geopolítica”.