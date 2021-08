El precandidato a diputado nacional de Juntos -lista Dar el Paso- Facundo Manes, pasó esta mañana por los estudios de LA BRÚJULA 24 y mantuvo un mano a mano imperdible con el periodista Germán Sasso. Y entre otras cosas dijo que "acá no hay salida sin un gran acuerdo político".

Acompañado por Lorenzo Natali, que va por un lugar a nivel provincial, señaló que "Bahía es de lo mejor de nuestro país, con una clase media muy importante, espíritu comunitario, una ciudad pujante y con mucho potencial". Y sostuvo que "yo creo que hay que hablar del futuro y ganarle al kirchnerismo, enfrentar este modelo que es el que vemos en Santa Cruz, con un Estado que controla todo, que asfixia al sector privado, con una prensa y una Justicia adicta".

"Para ganarle a ese modelo la oposición tiene que debatir y generar ideas nuevas. Eso es lo que venimos a hacer, proponer una agenda de desarrollo y progreso. Nuestro espacio es radicalismo, PRO, peronismo, GEN. Venimos a discutir el futuro", apuntó el neurocientífico.

Respecto del avance de la campaña, Manes aseveró que "yo soy médico, no le pegué a nadie y de mi parte no van a encontrar ninguna agresión. Yo me entrené para curar, lo hice toda mi vida y vengo un poco a sanar la política. Me da lástima que la política haga eso en vez de solucionar los problemas de la gente. Hoy tenemos una sociedad que está muy empobrecida. Nosotros vamos a concentrarnos en crear una dinámica distinta".

"Lo que estoy tratando de hacer con la lista es generar una nueva agenda que discuta cómo salir de esta decadencia crónica. Argentina viene involucionando, yo creo que no salimos con un solo espacio, eso ha sido un error. Lamentablemente no se logró unir a los argentinos hasta ahora. El status quo a veces no quiere que cambie nada, por eso estamos ante un escenario como en el 83, cuando parte de la sociedad dijo que no, que había que ganarle a eso", sintetizó.

"Incluso ahora muchos me dicen que no me meta, que no pierda el confort de mi profesión. Yo me meto en la patria, no en el barro. Igual que Lorenzo -por Natali- y el resto, si no nos involucramos todos se va a profundizar la inviabilidad de este país, es un momento para despertarnos y confiar en nosotros, para no renunciar a la Argentina".

"Quiero ser parte de un proyecto colectivo que cambie la decadencia crónica de este país. Por eso estoy contento, nos sentimos parte de un proyecto mayor a nosotros, y cuando eso pasa uno se siente muy bien, este proceso ya es exitoso porque se logró darle entidad a una oposición para ganarle al kirchnerismo".

"Yo tenía 14 años y veía a todos los partidos queriendo construir un sistema democrático, ahora tenemos que ir por la modernidad y por el progreso. Tenemos que ir a un sueño colectivo, yo quiero que lo vean los jóvenes, quiero unir a la mayor parte de los argentinos".

"La democracia no la construyó un solo sector, fue una lucha y ganancia de todos los argentinos. Acá si no hay un acuerdo político, por una estabilidad económica, no se puede discutir el futuro". "Es lo que hicieron los países que se desarrollaron. No inventaron cosas raras, pensaron como generar más riqueza y fueron todos por eso".

Lorenzo Natali. "Me ilusiono como argentino, no solo por estar dentro de esta nueva causa, por la esperanza que él le inocula a la gente que lo escucha. Veníamos hablando recién y le decía que yo creo que esto tiene cambiar en algún momento. Facundo me contagia ganas por como habla y su capacidad, es un tipo muy exitoso en lo privado, no necesita nada de la política. No se si me van a usar o quieren usarme, yo vengo con las mismas ilusiones que Facundo para contribuir con mi pequeño granito de arena. Voy a desempeñarme con la misma pasión que lo he hecho en la radio durante tantos años. Facundo es un tipo que necesitamos, con ganas, con métodos modernos, sabemos de su capacidad y ganas, no lo podemos desaprovechar".

Manes. "Yo creo que la política es como la medicina, hay buenos o malos médicos, pero la medicina es buena. Y la política es la mayor herramienta de transformación social. Todos tenemos que involucrarnos y Argentina nos necesita, no podemos echarle la culpa a la pandemia de todo. Por eso hay que renovar la política, si no la oxigenamos pueden aparecer personajes extraños, no hay otra mayor herramienta de transformación".

"Acá aunque venga Churchill vamos a fracasar si no se cambia la matriz productiva. El campo invirtió en los últimos años en tecnología e innovación, y puede crecer muchísimo más con un Estado que acompañe. Lo mismo hay que hacer en la industria y los servicios, exportar más valor agregado. Si seguimos discutiendo telenovelas vamos a seguir discutiendo el subdesarrollo sustentable".

"El manejo de La pandemia no ha sido bueno. Muertos por millón de habitantes estamos mal, impacto económico, psicológico y educativo, también. Vacunación otro tanto, porque con este ritmo vamos a vacunar al 70% el año que viene recién. Yo creo que para tratar una situación así hay que convocar a todos los sectores y eso no se ha hecho. Además, acá nadie se ha ocupado del impacto emocional. Todos tenemos sensación de pérdida, los más afectados son los niños, las mujeres, los ancianos, los que trabajamos en el sistema de salud y los pobres".