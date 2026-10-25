Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro se juegan la presidencia en un histórico balotaje

Brasil vive este domingo una de las elecciones presidenciales más trascendentes de su historia reciente. Más de 158 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para decidir entre la continuidad del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la llegada al poder de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro. El resultado no solo definirá quién gobernará durante los próximos cuatro años, sino que también podría modificar el equilibrio político de América Latina.

La segunda vuelta llega después de una primera elección que sorprendió a propios y extraños. El pasado 4 de octubre, el senador del Partido Liberal (PL) consiguió el 47,03% de los votos, mientras que Lula, referente histórico del Partido de los Trabajadores (PT), alcanzó el 45,16%. La diferencia, cercana a los dos puntos porcentuales, contradijo buena parte de los pronósticos que anticipaban una victoria del actual mandatario.

Sin embargo, la ventaja inicial de Bolsonaro se fue achicando durante las últimas semanas. Aunque el candidato conservador mantiene una leve diferencia en algunas mediciones, el último sondeo de Datafolha le otorgó el 51% de los votos válidos, frente al 49% de Lula, una distancia comprendida dentro del margen de error. En otras palabras, hay un empate técnico y ninguno de los dos tiene asegurada la victoria.

Brasil elige su rumbo ideológico por los próximos cuatro años (Foto: EFE)

A sus 80 años, Lula enfrenta posiblemente uno de los desafíos más difíciles de su extensa trayectoria política. El dirigente que llegó a la presidencia desde el sindicalismo busca mantenerse como una de las principales referencias de la izquierda sudamericana, en un escenario regional marcado por el avance de gobiernos conservadores. Del otro lado, Flávio Bolsonaro pretende capitalizar el respaldo que conserva su padre y consolidar un cambio de orientación política y económica en la principal potencia de la región.

El resultado también será seguido de cerca en Washington y en las principales capitales sudamericanas. Un eventual triunfo de Bolsonaro podría acelerar el acercamiento de Brasil al gobierno de Donald Trump y fortalecer el bloque de países alineados con las políticas estadounidenses en materia económica y de seguridad. En cambio, una reelección de Lula mantendría una voz de peso para el progresismo regional y una política exterior con mayor autonomía frente a Estados Unidos.

Uno de los factores que puede inclinar la balanza es la participación electoral. En la primera vuelta, más de 33 millones de brasileños no concurrieron a votar, alrededor del 21% del padrón. Lula apuesta a movilizar a una parte importante de ese electorado para revertir la diferencia, aunque no hay garantías de que esa estrategia alcance. Además de la presidencia, este domingo también se definirán las gobernaciones de siete estados que no lograron resolver sus elecciones en la primera instancia.

Con un escenario prácticamente abierto y dos proyectos políticos enfrentados, Brasil se prepara para una definición que promete mantener en vilo a toda la región. La incógnita es si Lula conseguirá protagonizar una nueva remontada electoral o si Flávio Bolsonaro concretará el regreso de la derecha más dura al Palacio del Planalto. Lo que está en juego va mucho más allá de un cambio de presidente: es el rumbo político, económico y diplomático del país más influyente de Sudamérica.

Con información de TN