"El doctor Marietán niega que vivimos en un sistema patriarcal"

La licenciada Silvia Scheider -MP 70632- es especialista en familias y parejas, actual integrante y ex coordinadora de la Comisión de Género y Diversidades Sexuales del Colegio de Psicólogos de Bahía. Esta mañana repudió en LA BRÚJULA 24 la opinión vertida -también en este medio- por el psiquiatra Hugo Marietán, en relación al caso del "pistolero de Universitario".

Se trata de un hecho ocurrido días atrás, cuando un hombre hirió al novio de su hija de cuatro disparos. En sus fundamentos, el psiquiatra dijo que "aunque parece odioso, no desentrañar lo que ocurre no previene casos posteriores. Una mujer no es idiota, es un ser adulto, inteligente, maneja sus acciones. No es algo que es cazado y matado por el simple hecho de tener un útero. Hay que preguntarse por qué pasa esto. No sirve etiquetarlas porque no se soluciona nada".

Al respecto, Scheider aseveró que "queríamos pronunciarnos en total discordancia con el doctor Marietán. Nos preguntamos junto con las colegas del Colegio por qué consultar con un experto en psicopatía, ¿quién sería el psicópata en esta situación?. Eso, considerando que tenemos tantas colegas acreditadas y con trayectoria".

Y recordó, por ejemplo, que "en el último minuto de la entrevista -Marietán- dice que un psicólogo obligará a la victima a hacer la denuncia, pero nunca lo haríamos. Parece que desconoce las practicas de nuestra profesión. Realmente yo no se si él obliga a algo a sus pacientes, espero que no sea así".

"También dice que la víctima, a quien llama la chica o jovencita, debe buscar un profesional que no sienta empatía por ella. Es tremendo que un psiquiatra se ponga a trabajar así, sin empatía es imposible tratar con personas vulneradas, porque es afecto, es pensar que nos pasaría a nosotros en situaciones similares. Además, los que no tienen empatía son justamente los psicópatas. Creo que es un acto fallido de su parte", sostuvo.

De igual modo, Scheider indicó que "como profesional no es ético hablar de un caso que solo conoce por referencias periodísticas, no corresponde. Él niega la violencia de género, al final de la nota la menciona con desgano, niega que las mujeres somos victimizadas simplemente por ser mujeres, la acusa en este caso de ser complementaria del agresor".

"Marietán desconoce la ley contra la Violencia de Género en la Argentina"

"Es muy humillante para las víctimas de violencia y ni hablar de las víctimas de femicidios. Las mujeres que son víctimas no se van de esas relaciones porque los varones agresores les cortan los vínculos, las amenazan permanentemente. La tarea del violento se llama trabajo de bonsái, porque corta primero las raíces y luego van por la copa del arbolito, que son sueños, proyectos e ilusiones. No se quedan por tontas o ser complementarias", apuntó la profesional.

Y agregó: "Nos empezaron a llover mensajes cuando finalizó la entrevista. Marietán niega que vivimos en un sistema patriarcal, no notó por ejemplo que las mujeres ganamos un 25% menos que los hombres. Dice que las víctimas de violaciones y de abusos de toda índole son mujeres y niñas. Es ofensivo para nosotras que trabajamos desde hace tantos años en esto".

"Reconocemos la misoginia de Marietán, es alguien que desconoce que una mujer que muere es víctima de femicidio. Es totalmente discriminatorio cuando argumenta que hay que educar a las mujeres. No somos objeto de nadie, ese doctor nos infantiliza y nos quiere tutelar, queriéndonos enseñar a nosotras como si fuéramos nosotras el problema", apuntó.

Sobre el final de su relato, Scheider señaló que "la Dirección de Políticas de Género en avenida Cerri trabajó en toda la pandemia, hemos visto un incremento tremendo de casos de mujeres que se vieron obligadas a permanecer en sus casas por la fuerza. Hay un infierno tremendo que muchas veces no se ve".