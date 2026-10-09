Informe de la FIFA: Argentina fue la selección más atacada en redes sociales durante el Mundial

Argentina fue la selección que recibió más ataques en redes sociales durante el Mundial 2026, de acuerdo con un informe elaborado para la FIFA que detectó más de 240 mil publicaciones y comentarios abusivos contra jugadores, entrenadores, árbitros y equipos participantes de la competencia.

El relevamiento, realizado entre el 9 de junio y el 20 de julio, identificó que buena parte de los mensajes dirigidos contra la Selección argentina estuvieron relacionados con acusaciones de supuestos beneficios otorgados por la FIFA, los árbitros y el sistema de videoarbitraje (VAR).

Según el documento, los usuarios cuestionaron reiteradamente decisiones arbitrales y difundieron mensajes que sostenían que Argentina recibía un trato favorable durante la competencia. Las principales categorías de ataques contra el seleccionado fueron los insultos, las acusaciones de corrupción y la xenofobia, es decir, las expresiones de rechazo u hostilidad por la nacionalidad o procedencia de las personas.

Sin embargo, el informe establece una diferencia entre los ataques dirigidos contra las cuentas oficiales de las selecciones y aquellos recibidos individualmente por sus futbolistas.

En esta última categoría, Francia encabezó el ranking con más de 18.000 mensajes abusivos contra sus jugadores, seguida por Inglaterra y Portugal. Argentina ocupó el cuarto lugar.

En el caso francés, el racismo representó el 33% de los ataques, una proporción similar a la de los insultos generales. Inglaterra también registró numerosos mensajes racistas y xenófobos, especialmente relacionados con el origen y la identidad nacional de algunos integrantes del plantel.

Otro de los datos vinculados con Argentina aparece en el análisis del origen geográfico de los mensajes. El país fue identificado como el que generó la mayor cantidad de casos de racismo entre las naciones desde las cuales se pudieron localizar publicaciones abusivas.

No obstante, la FIFA aclaró que la ubicación de los autores solamente pudo establecerse en el 26,2% de los casos detectados, a partir de información declarada en las cuentas. Por ese motivo, los resultados geográficos no representan necesariamente la totalidad de los mensajes enviados desde cada país.

Para elaborar el informe, la FIFA utilizó su Servicio de Protección en Redes Sociales, un sistema que combina herramientas de inteligencia artificial con la revisión de especialistas para identificar mensajes ofensivos, discriminatorios o amenazantes.

El seguimiento comprendió las plataformas X, Instagram, Facebook y TikTok, con 3.207 cuentas monitoreadas y 1.606 personas bajo protección, entre ellas 1.248 futbolistas, 188 entrenadores e integrantes de cuerpos técnicos y 170 árbitros.

De los más de 17,1 millones de publicaciones y comentarios analizados, aproximadamente 477.000 fueron señalados por el sistema informático para una revisión posterior. Finalmente, los especialistas confirmaron 240.676 contenidos abusivos, dirigidos contra 812 personas y procedentes de unas 165.000 cuentas.

Del total de ataques registrados, el 43% correspondió a insultos generales, el 12% a expresiones racistas, el 9% a acusaciones de corrupción, el 8% a mensajes violentos y el 7% a manifestaciones xenófobas. También se detectaron ataques homofóbicos y contenido sexual ofensivo.

A partir de las amenazas detectadas, los investigadores identificaron 2.905 cuentas que podían requerir algún tipo de investigación. De ese conjunto, 786 fueron derivadas a organismos de seguridad para su evaluación.