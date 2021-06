La Voz, la mesa de Juana, el relato de Gimena y el adiós de Estevanez

La gente la pide y ella no se hizo esperar. Como todos los días, Laura Ubfal habló de todo en el programa "Vive cada día", por LA BRÚJULA 24. La especialista en temas del mundo del espectáculo se refirió, primero, a la polémica instalada en torno a los artistas que participaron de actos políticos.

"Es como que la gente no les perdona que les paguen, como si ellos no tuvieran derecho. No sé cuál es el problema de que así lo hagan. Hay cosas que honestamente no entiendo, me revienta cuando se la agarran con los artistas, y yo no hablo de política", apuntó.

“La Voz Argentina”

Todos los coachs de "La Voz Argentina” le ponen sus propias voces y el cuerpo a su relación con los distintos participantes, pero Lali se juega en cada elección y su dúo con Amal, una fantástica drag queen que apareció en escena, fue genial.

Lali le hizo coreo a su versión de “Desconfío” de Pappo y creó un momento sensacional en el reality de talentos.

"Es una producción impresionante, igualmente el escenario. Hay un montón de gente trabajando atrás de todo esto y la verdad que me parece genial", sostuvo la profesional.

¡Qué dupla! ✨ Amal deslumbró en #LaVozArgentina cantando un clásico de Pappo y, como si fuera poco, tuvo una bailarina de lujo: nuestra queridísima @lalioficial 😍 pic.twitter.com/MiKLB9uxzC — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) June 28, 2021

La mesa de Juana

Un 31 de marzo del 2003 Juana Viale se convirtió en madre de su primera hija, Ambar, a los 21 años, con su pareja de entonces, Juan de Benedictis. Hoy su hija ya tiene 18 años y en su mesa de los domingos, hablando con el “Loco” Montenegro quien se refirió a sus nietos como “el regalo del regalo”, Juana dijo que “espero que todavía no me den el regalo del regalo”, haciendo alusión a la posibilidad real de convertirse en abuela joven.

“Pero bueno, van tomando decisiones y tienen sus propios deseos”, manifestó la conductora.

Gimena Accardi y Nico Vázquez

Después de la terrible noche el derrumbe del edificio donde estaban parando en el Surfside de Miami, Gimena Accardi y Nico Vázquez fueron auxiliados por el consulado argentino y pudieron instalarse en un hotel. Tras tratarse la actriz del golpazo contra una palmera, ahora miran hacia adelante, pero con la angustiosa conciencia de lo vivido y del milagro de su salvación.

Así contó Gime su sensación de sobreviviente: “Agradezco estar vivos, se que un batallón de ángeles nos protegieron porque no era nuestro momento, todavía nos queda mucho por hacer en este plano. Gracias a ustedes por los mensajes amorosos. Estamos como se puede estar en una situación así. Ya estaremos bien y seguiremos honrando la vida como siempre, sólo que ahora podemos contar un milagro en primera persona. Volvimos a nacer”

El retiro de Sebastián Estevanez

"Él y su papá son los dueños de Estudios Pampa, de hambre no se van a morir, y se baja. Quiere estar del otro lado del mostrador, pero la verdad que nunca se sabe. Lo que dijo es que tiene ganas de seguir como productor", explicó.