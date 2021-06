La columna de la Ubfal: por un posteo, Wanda Nara le iniciará acciones legales a Maxi López

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, no dejó tema sin abordar en relación a la farándula argentina, en vísperas al regreso de la lucha por el rating en el prime time, luego de que en los últimos dos días hábiles hubiera partido de la Selección Argentina por la Copa América, que trastocó la programación de los canales líderes.

Aquí, un resumen de su columna en el programa "Vive Cada Día"

"La doctora Ana Rosenfeld iniciará acciones legales contra Maxi López por un posteo en el que describió que usa a sus hijos en una vil mentira, además de difamatoria. Wanda ya le dijo a la abogada que el monto de la indemnización lo donará a Comedores Infantiles. El juicio se iniciará en Argentina porque, tal como dirá el argumento de la presentación, 'el futbolista lo escribió ex profeso en español para que lo levanten los medios argentinos en el Día del Padre y para lastimar la imagen de Wanda'. El futbolista tiene que pagar 10 euros por su no pago de la cuota alimentaria que debe desde hace tres años. Mientras tanto está embargada la casa que la familia tiene en el country Santa Bárbara para pagar esa deuda. López quiere vender esa casa para cumplir con lo adeudado, pero Wanda no quiere hacerlo porque el futbolista quiere quedarse con el vuelto y es su único reaseguro para sus hijos a futuro en cuanto a la cuota alimentaria que debería pagar el padre".

"No hubo Showmatch el último viernes porque jugó Argentina en la Copa América y lo mismo ocurrió el lunes. Por eso, la pareja de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes aprovecharon para viajar juntos a Necochea en avión privado. Allí celebró el Día del Padre el conductor y productor con su hijo menor, Lolo y luego llegaron sus hijos mayores a sumarse al festejo. Pese a las bajas temperaturas, siempre es un placer para Guille reencontrarse con su familia (Lolo tiene hasta bisabuela) sus raíces, con sus amigas y disfrutar del paisaje del mar. Obviamente hubo buen fueguito, asado y descanso para la familia en la soleada localidad balnearia. Los otros hijos de Marcelo se hicieron presentes en múltiples saludos por Instagram, demostrando el amor por su padre en este día. En un año de desafíos televisivos para Tinelli, quien sabía que se enfrentaba a un tanque como MasterChef Celebrity 2 y por eso intentó cambiar el formato con el título de “La Academia”, pero le faltó a la propuesta el detrás de escena de algunas disciplinas que quizás hubieran sumado.".

"Luego de un mes internado, falleció por Covid Juan Carlos López, quien fuera el maquillador de Susana Giménez durante 24 años. Entrerriano, se instaló Buenos a los 16 años y muy joven se formó elegido por una marca de cosmética francés. Había llegado a la diva cuando pasó de Canal 7 a Telefé y un diseñador amigo le aconsejó tener su equipo personal. La historia entre ellos no terminó bien porque el especialista en estética le había iniciado juicio a la actriz en 2018 por trabajo en negro. Susana sabía de la internación de su colaborador de toda una vida antes de estar ella misma internada en el Cantegrill de Punta del Este por Covid. Por suerte su parte médico indica que va mejorando cada día, pero eso no invalida la tristeza de la noticia sobre el fallecimiento. López como Miguel Romano, Dolores Mayol, Inés Hernandez, en su momento Luis Cella y después Federico Levrino, formaron un grupo compacto".