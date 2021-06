La UTA amenaza con hacer otro paro a partir del lunes

La Unión Tranviarios Automotor, seccional Bahía Blanca, aseguró esta tarde que a partir del próximo lunes podrían continuar con las medidas de fuerza, siempre y cuando no se haga efectivo el cobro de la suba conseguida por el gremio a nivel nacional.

"A partir del día lunes 7 del corriente mes, se comenzará con distintas medidas de fuerzas, que se irán agudizando a medida que no se haga efectivo el nuevo salario acordado por la UTA de la República Argentina", menciona el escrito.

"Reconocemos que todos los sectores, Municipio y Empresas han hecho un gran esfuerzo, a lo largo esta pandemia, pero nosotros como trabajadores, también lo hemos hecho, y de gran manera, hemos sido declarados servicio esenciales. Nos hemos arriesgado al virus sin ser vacunados, hemos sido contagiados y hemos perdido compañeros por el COVID-19", agrega.

"Colaboramos en todo, pero lo que no podemos permitir es que no se respeten los salarios y los derechos adquiridos de nuestros compañeros/as, de no ser así lo defenderemos luchando", completa, al tiempo que se de declaran en estado de alerta y movilización permanente.

Al ser consultadas por este medio, fuentes del gremio mencionaron que las negociaciones se encuentran abiertas y que aguardarán hasta el viernes (día en el que se abonarán los salarios) para observar si se cumple con lo acordado a nivel nacional. Caso contrario, decidirán las medidas de fuerza a tomar.