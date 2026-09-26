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Semana clave en el conflicto universitario: habrá paro si el Gobierno no cumple plazo fijado por la Justicia
El 30 de septiembre es la fecha tope que tiene el Gobierno nacional para ponerse al día con los pagos fijados por la Ley de Financiamiento.
El conflicto por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario tendrá la próxima semana una fecha clave. Se trata del plazo fijado por la Justicia para que el Gobierno cumpla con los aumentos contemplados en la norma aprobada por el Congreso el año pasado.
Desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) informaron que el plenario de los secretarios general de la Conadu Histórica, acordaron que si el 30 de septiembre el Ejecutivo no ha cumplido con el pago se iniciará un paro por 72 horas hasta el viernes 2 de octubre.
El juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick le dio al Ejecutivo Nacional el pasado 22 de septiembre, un plazo de cinco días para cumplir totalmente la medida cautelar que ordena aplicar los artículos sobre recomposición salarial de docentes y no docentes y becas estudiantiles de las universidades públicas. Si no lo hace, podrá imponer multas por cada día de demora.
La medida cautelar del mismo juez federal Cormick, de diciembre pasado, tuvo aval de la Cámara de Apelaciones en marzo y quedó firme con un fallo de la Corte Suprema del 25 de junio pasado. No obstante, el Gobierno nacional no ha dado cumplimiento a ninguna parte de la ley.
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