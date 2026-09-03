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ATE postergó el paro que podía afectar a casi 30 aeropuertos del país
El gremio suspendió momentáneamente las medidas previstas para este jueves y reclamó una audiencia con el Ministerio de Trabajo. Las asambleas anunciadas para el viernes, por ahora, continúan en pie.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvió postergar este jueves la medida de fuerza que podía generar demoras y reprogramaciones en casi 30 aeropuertos de todo el país.
La decisión fue confirmada por Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC, luego de una reunión entre representantes jurídicos del sindicato y referentes del organismo en distintos puntos del país.
El dirigente explicó que la suspensión se tomó como un “gesto de buena voluntad” mientras el gremio reclama al Ministerio de Trabajo la convocatoria urgente a una audiencia para discutir la prestación mínima de los servicios durante las protestas.
La medida estaba prevista originalmente para este jueves y viernes, en las franjas de 9 a 12 y de 18 a 21, y alcanzaba a más de 27 terminales aéreas del país.
El Gobierno había intimado previamente al sindicato a garantizar al menos el 75% de las prestaciones, debido a que la aeronáutica comercial está considerada un servicio esencial. La ANAC había advertido que, pese a esa cobertura mínima, podían registrarse demoras o reprogramaciones puntuales.
Durante las primeras horas de este jueves se realizó una protesta en el acceso al Aeroparque Jorge Newbery, aunque tanto esa terminal como Ezeiza funcionaban con normalidad y los vuelos se desarrollaban mayoritariamente de acuerdo con la programación prevista.
Desde ATE indicaron que seguirán atentos a una eventual convocatoria oficial y señalaron que, por el momento, las asambleas y movilizaciones previstas para este viernes continúan anunciadas.
La recomendación para quienes tengan previsto viajar es consultar previamente con la aerolínea el estado de su vuelo y mantenerse atentos a posibles modificaciones de la programación.
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