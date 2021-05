Facundo Tignanelli: "Las declaraciones de Macri y Bullrich generan un clima de violencia"

Un día después del ataque con un explosivo al local de La Cámpora en Bahía Blanca, Facundo Tignanelli, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, habló esta mañana con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, y aseguró que "todas estas cuestiones están ligadas a los discursos de odio que instala la oposición".

Respecto de las consecuencias, indicó que "una puerta de madera de las antiguas terminó hecha astillas, una ventana abajo de la pared, el edificio de enfrente hasta el tercer piso con los vidrios rotos". Y dijo que "si había una persona cerca, esto podría haber sido una tragedia".

En esa misma línea, el legislador aseveró que "tuve la oportunidad de ver anoche La Brújula TV, con la palabra de -Ayelén- Duran y -Santiago- Nardelli, y consideramos que todo el arco político no puede tolerar esto en democracia. Estas cuestiones son consecuencias de un discurso de odio que viene instalando la oposición y que trae consecuencias, porque hay gente que escucha, que ve por televisión, y cree que con esto lo legitima".

"Hay que bajar los decibeles en los discursos de determinados dirigentes, y también periodistas que se suman a esa cuestión y le inoculan odio en la cabeza a la gente. Hay quien puede creer que el nivel de pirotecnia verbal está tan exacerbado y que esto está bien. Hay dirigentes de la oposición que se paran en ese lugar sin medir las consecuencias que eso puede traer, nosotros repudiamos todo eso", apuntó Tignanelli.

Y le apuntó a Patricia Bullrich por "las declaraciones que viene haciendo, porque tiene responsabilidades políticas. No puede estar diciendo las cosas que dice. Yo creo que las declaraciones de ella y de Mauricio Macri generan un clima de violencia".

Más de Facundo Tignanelli en La Brújula 24

La grieta. "No son iguales los comunicadores, no es todo lo mismo, como -Alfredo- Leuco que dice que quiere un país sin kirchneristas. Ningún periodista asociado entre comillas a nuestro espacio político va a decir que quiere un país sin macristas. El propio presidente, que es líder del PJ, nunca va a declarar las cosas que declara Bullrich. La ex presidenta no tiene las declaraciones de odio que tiene Macri. Los dirigentes tienen que entender que la gente los escucha y cuando lo hacen, pueden entender que hacer estas cosas están bien".

"Más allá de las posiciones policitas encontradas, en este caso no hay violencia de las dos partes. Yo me puedo sentar con -Santiago- Nardelli y decir que en su gobierno hicieron todo mal y al revés también, y no pasa nada. No hay ningún caso de un dirigente de este lado que diga las cosas que dicen Bullrich o Macri, de hecho ayer la propia Carrió se despegó de esos dichos".

Amenazas. "Se construye la idea de una mirada antisistema y pasan estas cosas. Eso siempre existió y fueron marginalidades absolutas. Van contra absolutamente todo, pero sin ningún criterio objetivo. Pero hoy, al lado de un discurso del odio, creen que tienen mayor legitimidad. Ven en la televisión cosas que ellos piensan y no de gente como ellos, de dirigentes que fueron presidentes u ocuparon cargos importantes".

"Desde mi pensamiento, creo que un hecho de estas características -por el ataque al local- no lo puede hacer una sola persona, requiere una logística que implica la participación de otros, pero no tengo elementos judiciales ni policiales para poder asegurarlo".