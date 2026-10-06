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Un Monumental colmado recibe a Messi para su último partido con la selección argentina
El público llenó el estadio para ver al ídolo en su juego de despedida.
Hubo show de fuegos artificiales para recibir a Lionel Messi, quien juega frente a Benín su último partido con la camiseta de la Selección Argentina.
"Vení, vení… cantá conmigo… que un amigo vas a encontrar… que de la mano… de Leo Messi… todos la vuelta vamos a dar", cantaron los hinchas. Y el Himno Nacional interpretado por Fabio Santana, se cantó con fuerza en el Monumental.
Los titulares de Argentina vs Benín: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
Poco antes, Leo, emocionado en la llegada de la Selección al Monumental, levantó sus brazos reconociendo el cariño del público. Mateo, el segundo de sus tres hijos, se sumó al canto de los hinchas y hubo emoción en el resto de sus familiares.
Más temprano en la previa del partido, Messi recibió a Stefano Di Carlo, presidente del Millonario para que le haga entrega del carnet que lo distingue como socio honorario de la institución. También posó con una placa conmemorativa y la camiseta de River con su nombre.
Antes de llegar al estadio Messi no pudo contener las lágrimas ni siquiera durante media hora. Ese fue el tiempo que pasó entre la salida del micro de la Selección Argentina del predio de Ezeiza y que un dron de televisión lo enfocó tomando un pañuelo descartable y secándose los ojos. ¿El motivo? La cantidad de fanáticos que durante todo el trayecto se volcaron al costado de la autopista Riccheri y la avenida General Paz.
Fuente: Clarín
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