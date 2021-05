"Todos somos víctimas de una puja de posicionamientos políticos que se están disputando las elecciones"

Gabriela Delfino, secretaria general adjunta del Suteba Local, habló esta mañana con el móvil de LA BRÚJULA 24 sobre la necesidad de mantener las clases virtuales, en medio de la pandemia. Y dijo que "somos todos víctimas de una puja política".

Desde las escalinatas de la Municipalidad, en Alsina 65, la gremialista comentó que "este es un paro a la presencialidad, porque nosotros seguimos trabajando en forma virtual". "Nosotros lo entendemos así por la situación epidemiológica en la que se está, y por haber escuchado lo que dicen los directores de hospitales, la cantidad muertos y de contagios".

"No entendemos la decisión de volver porque claramente no se protege la salud, pero no solo de docentes y alumnos. Venimos de dos semanas de una fase 2 mentirosa, donde no se restringió la circulación para evitar el virus, y en este estado de la pandemia en Bahía que es preocupante".

"Acompañamos a todas esas familias trabajadoras que tienen que salir igual, empleados de comercio, gastronomía, que sienten la presión de quedarse sin trabajo. Me parece que a todos nos ponen en esta terrible decisión de salud o trabajo, y esto es lo que a nosotros nos preocupa mucho. Insistimos en que esta presencialidad ha generado un aumento general de contagios, las familias se contagian porque los chicos van a la escuela, por la circulación, y no está mirado esto como algo central más allá de los discursos", señaló la docente.

Y agregó: "Entendemos que las cuestiones económicas de muchos sectores se ven complicadas, aunque también vemos como otros ganaron mucho más y a pesar de todo siguen insistiendo con la reapertura de actividades sin importar los costos, que son vidas humanas".

La puja política. "Creo que más allá de las opiniones de algunas familias que quieren que los chicos vayan a la escuela, acá tiene que haber un lineamiento para cuidar la salud. El año pasado estuvimos en situaciones que no son tan complejas como la de ahora y la presencialidad y la restricción de muchas actividades estaban presentes. Me parece que acá todos somos víctimas de una puja de posicionamientos políticos partidarios que claramente están disputando elecciones".

"Y nosotros en el medio, atravesados por esta puja que no pone el centro en la salud y la preservación de las personas, ni de evitar los contagios. Para mi un dato muy concreto es que hasta febrero la mayoría de actividades estaban abiertas, pero empezó la presencialidad y se dispararon los casos. ¿Qué más se puede decir al respecto?, ¿no se que más esperan para entender que la salud es lo primero? Nosotros seguimos trabajando con virtualidad y el gran problema es que para ello se necesita mejor conectividad y dispositivos, y esa es una pelea que tiene que dar el gobierno", insistió.