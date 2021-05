El divertido "engaño" de Abel Pintos a sus fans

Abel Pintos está aún en aislamiento por coronavirus y cada día se muestra de mejor ánimo. Este lunes, hasta divirtió a sus seguidores con una serie de fotos y videos que generaron una graciosa reacción.

"Ya en la recta final del aislamiento y la recuperación y como te decía…" destacó Abel y el posteo en Instagram incluye tres videos en los que se lo ve hablando pero… ¡no se le escucha! Sus seguidores reaccionaron comentando que habían subido el volumen de sus celulares para escucharlo y nada. Todos cayeron en el "engaño abelero".

Más allá de eso, le desearon que pronto de la noticia de su alta y que se siente mejor, en la previa de presentar su nuevo disco, proyecto que quedó postergado por la enfermedad que lo afectó.

El pasado 8 de mayo, Abel Pintos les comunicó a sus seguidores que tiene coronavirus, después de ser hisopado por algunos síntomas que presentó. El artista cumplió sus 47 años aislado y lo vivió en compañía de sus seres más cercanos.

"Hoy por la mañana, tras presentar síntomas, se me realizó un testeo de COVID 19 con resultado positivo. Comienzo el aislamiento correspondiente. Dentro de todo, me siento bien Gracias a Dios. Ahora, reposo y a bancarla. En unos minutos apenas me enviaron en mensajes camionadas de buena onda y amor. Gracias de todo corazón", les agradeció el cantante a sus fans.

En ese proceso y después de estar ausente por algunos días de sus redes sociales, Abel volvió para contarles a sus seguidores cómo cursa la enfermedad y cómo fueron los momentos más difíciles que le tocaron vivir.

"Gracias a Dios la voy llevando bien. Hubo momentos bastante densos, pero por suerte parece haber pasado y me siento cada día un poco mejor. Me acompaña con dos llamados diarios una doctora que me contiene, hace un seguimiento de mis sensaciones y me da sus consejos", reveló el artista, quien recientemente dio a conocer la tapa de su nuevo disco, "El amor en mi vida".

"Si Dios quiere y sigo así, en unos días ya me dan el alta y de a poco puedo reincorporarme a mis actividades", aseguró. "Hoy recordé y visité mentalmente los conciertos que hicimos este año con la #GiraQuieroCantar y volví a disfrutar de todos los hermosos momentos que pudimos compartir. Volví a sentirme profundamente agradecido con [email protected] [email protected] que nos acompañaron", agregó conmovio.

"Seguramente la semana que viene les pueda contar más sobre EL AMOR EN MI VIDA (el álbum). Estamos trabajando mucho a diario con el equipo de @SonyMusicArg y de otros países que se suman para que mis nuevas canciones lleguen a todas partes" finalizó ilusionado por su evolución.