Ubfal, sobre la serie de Luis Miguel: "A la segunda temporada le falta el villano"

La periodista Laura Ubfal desarrolló su habitual columna de espectáculos en LA BRÚJULA 24.

Primero, la profesional se refirió a la salida del "Loco" Montenegro de MasterChef. "Pero igual pónganse contentos porque vuelve, empieza La Revancha y va a estar toda la semana", señaló.

Y agregó: "Ayer hizo 19,6 el programa y a partir de hoy, regresan todos los que se habían ido".

Detalles de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel. Los seguidores de la serie pudieron disfrutar de los mejores looks y saludos desde la alfombra roja virtual, en la que participaron Diego Boneta, Juan Pablo Zurita, Macarena Achaga, Fernando Guallar, Camila Sodi, Cesar Bordón, Pablo Cruz Guerrero, Juan Ignacio Cané, Cesar Santa Ana, Teresa Ruiz, Martín Bello, Gabriel Nuncio, Luz Cipriota, Axel Llunas, Valery Sais y los productores ejecutivos Carla Vargas y Pablo Cruz.

Según explicó Ubfal, "es muy interesante, pero a mi me falta Luisito Rey, porque el villano es el villano y no puede faltar. En esta temporada me faltó eso, creo que está fabuloso Boneta pero no tiene buenos actores alrededor". "No hay con qué darle, pero las segundas temporadas nunca tienen la misma fuerza que la primera", reconoció.

La novedad que es de hace unos minutos es que Amazon acaba de mandar un nuevo flyer de Maradona, por lo que seguramente veamos la tira en breve.