El drama de una mujer acosada: "Me mostraba el pene y se masturbaba por videollamadas"

Una desagradable experiencia debió atravesar María, una mujer bahiense que no solo fue acosada a través de una videollamada sino que también fue amenazada de muerte, al no acceder al pedido de un sujeto que se masturbaba y se comunicó con ella con la excusa de ofrecerle trabajo.

"Ayer a las 18 recibí un mensaje por Whatsapp de un número que no es de Bahía Blanca por un aviso que yo había publicado para conseguir trabajo administrativo porque soy perito contable o para atención de adultos mayores. Cuando vi su foto no me cerraba. Le seguí el tren y empezó a cambiar sus dichos, me preguntaba si podía cuidar a su abuelo", comenzó su relato María, en LA BRÚJULA 24.

En su charla con el periodista Germán Sasso, prosiguió: "Hizo una videollamada masturbándose, mientras puse el celular sobre la mesada y me corrí al costado para tomar capturas de pantalla. Esta persona está en Bahía, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, él me preguntaba si veía el video y yo le decía que la pantalla estaba muy oscura y que el Wi Fi estaba fallando mientras desde un costado de mi teléfono llegué a cortar la comunicación".

"Me cambié, salí para la Comisaría de la Mujer mientras el tipo seguía llamando y me decía que me iba a encontrar a la Terminal de Colectivos porque vive cerquita. Insistía con que vaya al baño de mujeres y me saque cuatro fotos de mis lolas. Incluso me preguntó cómo iba a ir vestida para irme a buscar y darme la plata". reveló, aún visiblemente nerviosa por lo acontecido.

Y agregó: "Para todo esto, yo estaba en la sede policial. El hostigamiento no paraba. La computadora de la Comisaría estaba conectada a mi celular, se veían las fotos de él y los insistentes llamados. Minutos después de 1:30 llamó y lo atendió la comisario que le dijo que deje de llamarme. Él no creyó que la haya atendido la titular de la Policía de la Mujer y decía que era yo el que lo estaba molestando".

"Me mandó una amenaza de muerte: 'no sabés con quién te estás metiendo, te voy a matar y dejar tirada en una zanja´. Inmediatamente, salieron cinco patrulleros a buscarlo. No sé su nombre, pero están las fotos donde se ve su rostro. Pedí una medida cautelar, nunca ví a esta persona. Tengo un nombre que no sé si es el real, pero tengo su teléfono y las fotos", destacó en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, María planteó la hipótesis que maneja: "Creo saber por dónde viene todo. Hay una mujer que me dejó en la calle con lo puesto, quedándose con todo y hasta hace poco me seguía amenazando. Luego, logré hacer lo mismo que hizo ella conmigo".