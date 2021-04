"Macri es un vago y Alberto está fracasando"

El ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, visitó esta mañana los estudios de LA BRÚJULA 24 durante la recorrida que viene llevando desde hace algunos días por la ciudad y distintos distritos de la región, comenzando la campaña electoral para los comicios de medio término previstos para el segundo semestre del año.

"Estamos recorriendo y conversando con los compañeros para conformar la tercera opción, tan alejada de Alberto Fernández y Macri, con la doctrina peronista como rumbo. El Presidente es un confeso social-democráta. Y yo le digo que nos es indiferente mientras salimos a organizar al peronismo. Hay dirigentes con necesidad de gestión que se encolumna detrás de él", sostuvo Moreno, durante el comienzo de su charla con el periodista Germán Sasso.

Y no dudó en afirmar que "vamos a hacer una extraordinaria elección en Bahía Blanca, te vas a sorprender. Podemos llegar a congeniar con el espacio que tiene el 30% de votos. Pueden estar Graciela Camaño, Chiche Duhalde, compañeros que sienten la necesidad de que nos organicemos", al tiempo que añadió: "No se puede volver a votar a Macri que se levantó a las 9 y media de la mañana para un Zoom. Él siempre vivió de franco y es vago. Y tampoco podés votar a Alberto Fernández porque está fracasando, no es apto para estar al frente del gobierno".

El Presidente se mira al espejo y se autopercibe exitoso. Fue jefe de Gabinete de un grupo que no tenía reuniones como tal. Compartía algunas ideas menores con Néstor Kirchner, pero su gestión iba por otro lado. Cristina eligió al peor compañero de fórmula, lo dije aquel sábado a la tarde y, además, no coincido con la metodología, que también es ideología. Si el peronismo estaba en ebullición, no podés ir sin consenso. No hubo mesa para elegir el candidato ni unas PASO para competir democráticamente".

"Es necesaria una tercera vía, pero no es como la que propuso Massa, porque nosotros somos el peronismo es mucho más que los dirigentes, es doctrina y los programas y proyectos. Somos los únicos que quedamos en la senda de la verdad luego del fracaso de todos los demás movimientos"

"Siempre hacemos autocrítica, pero este siglo fracasaron los radicales, lo mismo que los neoliberales y lo propio ocurre con los progresistas como Alberto Fernández. Duhalde, Kirchner y el primer mandato de Cristina, no fracasaron. Cuando ella dice que no vamos a aumentar a los jubilados porque estamos endeudados, se equivoca. La fórmula Lavagna-Cristina también hubiese ganado o Rodríguez Saa con cualquier otro peronista como yo también resultaba vencedor", aseveró en otro segmento de la entrevista radial.

Luego, el propio Moreno citó a Perón: "Él decía que un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Una cosa es una fórmula y otra es gobernar. El Presidente tomó la decisión hace un año de elegir la salud antes que la economía. En la década del 50, Carrillo entendió perfectamente que si no tenés buena economía, vas a tener buena salud. Fernández dijo que tenía un grupo de expertos en un tema que desconocía y después se desdijo. La doctrina dice que no metas miedo y él hizo lo contrario".

"Y retiró a todos del mundo del empleo, la economía no es la plata, sino el trabajo. Y esa es una de las bases de Perón. Nuestro gobierno nunca dio planes, los recibimos del colapso del gobierno de De la Rúa y cuando la economía comenzó a crecer, se fueron desdibujando. Tenemos una década ganada, a sabiendas que los últimos dos años de Kicillof como ministro de Economía no fueron los mejores de esos 12 años. En nuestra economía se construyó trabajo porque el sector privado invirtió", reflexionó el ex funcionario durante el kirchnerismo, quien lo graficó del siguiente modo: "Sabemos que somos un gobierno esclavo de un pueblo libre".

Su perfil de duro y críticas al radicalismo

"Lo de los guantes fue en una asamblea de papel prensa y todos se rieron. En la foto había un veedor judicial y en el informe escribió que era un chiste gracioso y lo escribió en una nota Verbistky cuando llevaba 15 días como secretario de Comercio, aunque en la nota se hablaba de mi caso como secretario de Comunicación y si era verdad, con un llamado a cada empresa de este área alcanzaba para confirmar si había sido cierto aquel episodios. Y hasta hubo cuatro años de Macri para investigar a fondo".

"A Loustau le hice aquella seña de cortarle el cuello porque es radical e hincha de Independiente. En pleno desabastecimiento nos estaba dejando sin mercadería. Había arreglado con el grupo de Nosiglia, cercano a la UCR. Nunca viví de la política, fui funcionario y fue cuando más trabajé".

"Me traían valijas con millones de dólares y yo los miraba fijamente, se las cerraba en la cara y no me quedaba con nada, por eso puedo dormir tranquilo. Y no eran los supermercadistas, a esos no les sacás un centavo. Si uno tiene convicciones morales y no hace negocios dependiendo de las firmas es un verdadero peronista".

"Al que arrastaba los bolsos (López) lo conozco bien, quizás al momento de cometer un pecado, al peronista se le ven los dedos. Algún día este hombre tendrá que pedirle perdón al pueblo argentino y ese día se lo va a abrazar, porque es el acto más noble. Cristina tendrá que pedir disculpas, pero más aún tendrán que hacerlo Macri y sobre todo los radicales".

"No me meto con los productores, los contratistas porque miramos la sociedad de abajo para arriba y eso lo hacen los radicales. Me meto con los que alquilan su campo. Los que ven que se escapa el país como la arena entre los dedos de las manos son los empresarios".

"Cuando hablo de depresión económica, la acción de YPF estaba en 40 dólares y ayer estaba en 4. Kicillof pagó cinco millones de pesos en dólares por la mitad de la empresa y hoy su valor es mucho más bajo. Esos empresarios que con nosotros pudieron crecer y hacer negocios son los que nos dicen que solo los peronistas servimos para sacar adelante el país".

Un debate en Bahía, su recuerdo de Viale y el cariño al Papa

"Me encantaría un debate con Espert, Moreno y un marxista que no se esconda atrás de Alberto, algo que será una difícil tarea. No te puse ningún radical porque no tienen doctrina".

"Con Mauro Viale tenía muy buena relación y el domingo por la mañana tenía en Radio Colonia una nota comprometida con él. Me enteré en Pigüé por un periodista de aquella localidad. Me dio cosa. El primer debate con Milei fue en uno de sus programas, es un pibe economista que tiene mucho futuro. Va a cambiar la forma de reflexionar sobre la economía, va evolucionando porque recién después de los 50 años vas estudiando algo de filosofía y física".

"Soy un feligrés del Papa, es un líder indiscutido de un pueblo argentino mestizo extraordinario. Ya va a venir a Argentina, él siempre te va a cubrir las espaldas y van a pasar mil años para tener otro Papa argentino. Tus bisnietos jamás tendrán la posibilidad de tener un líder espiritual nacido en el país. Lo importante es ser buena gente para llegar a Dios. Soy orgullosamente peronista, canto la marcha y hasta los radicales nos van a votar".